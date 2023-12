¿Qué dicen las cartas?: Tarotista se la juega con ganadora de Gran Hermano y asegura que no será Cony

La tarotista @angela.lecturas reveló en el live de Instagram con Publimetro, junto a Fotech, quién sería la ganadora de Gran Hermano el próximo domingo 3 de diciembre, asegurando que no será Constanza Capelli, según le revelaron las cartas.

“Me parece que ella va a usar todas sus armas para poder luchar, pero me sale que acá hay un estancamiento. Y como hay un estancamiento, yo te diría que ella no (gana).”

[ “Fue una mala interpretación”: JC y Kel Calderón hacen las paces tras polémica por Gran Hermano ]

Según explicó, “en este minuto tiene el triunfo, tiene mucha gente que la quiere, que va detrás de ella, pero me sale que esto está estancado. Va a llegar un minuto que ‘paf’, va a llegar hasta ahí, va a frenarse”.

Sin embargo, respecto a su futuro señaló que tiene el éxito asegurado.

“Va a lograr los objetivos que quiere. Es muy constante dentro de lo que se propone, a pesar que se ven obstáculos. Va a tener un futuro como ella espera. Va a tener el éxito que está esperando, a pesar que va a ser bastante aguerrido. Harta gente va estar con ella y hay harta gente que no la quiere dentro del medio. El futuro de ella se ve bastante bueno”, visualizó.

¿Gana Pincoya?

Respecto a Jennifer Galvarini señaló que “ella va a lograr este triunfo que espera, a pesar que Cony es una competencia bastante grande para ella. A pesar de esto, Jennifer me aparece que sí debería ganar”.

“Para la Eskarcita viene la justicia. Tiene el éxito. Si es más estratégica podría ganar, pero me salen obstáculos para eso. Va a ser mucho más aguerrida que estas dos mujeres, pero no gana”, indicaron las cartas.

¿Alessia y Raimundo?

Sobre el romance entre Alessia y Raimundo, señaló que “aquí hay una pareja que se desintegró....Él está estancado en este minuto, no quiere avanzar. Me sale que él se va para otro lado, le da la espalda (al romance). Ella está como pendiente de él, dispuesta a nuevo comienzo, pero él la mira de lejos. Está súper marcada la separación, definitivamente no. Hay otras personas, un triángulo amoroso”, señaló el Tarot.

¿Skarleth y Jorge?

“También me sale problemas, pero van a lograr la unión. Van estar un tiempo juntos, pero después queda plano, porque sale que todo el fervor desaparece”, predijo @angela.lecturas.