Luis Mateucci por Chama: “Me gusta que si ando con alguien linda se muestre para que los demás vean que la tengo yo”

Ya dejando de lado la competencia y los conflictos entre Junior Playboy con Miguelito dentro de Tierra Brava, en una curiosa conversación, Angélica Sepúlveda comentó que se baña desnuda en el reality, y Chama bromeó que Luis no la deja hacerlo.

El argentino negó lo que dijo la venezolana y argumentó que “me gusta que si ando con alguien linda se muestre para que los demás vean que la tengo yo, y que los otros la deseen”.

“Yo soy sexy a veces sin querer, pueden creer que estoy provocando, pero cuando me pongo un bikini no es para alguien, sino porque me gusta”, indicó Chama.

¿Mateucci entierra a Daniela Aránguiz?

Antes de todo esto, el argentino fue nuevamente cuestionado por algunas de sus compañeras por mantener una relación con la venezolana en el encierro, y aprovechar la exposición que tuvo con Aránguiz para estar en el reality. Algo que quedó en evidencia en episodios pasados del programa de Canal 13 luego de la furiosa discusión que mantuvo con Daniela Castro, por recordarle su compleja relación con el español Pascual Fernández.

“No, otra vez, boludo. ¿Qué quiere que le diga? ¿20 veces que no es mi novia?”, se escucha reclamar al argentino, quien intenta convencer a Junior Playboy que lo suyo con Aránguiz es parte del pasado.

“¿Y cuántas veces le voy decir? Me dice ‘olvidate (sic) que cuando entre la Daniela’. ¡Se lo dije a la Chama!”, agregó.

“Pero sabés (sic) cuál es el problema, man (...) y ahí es cuando yo lo tengo claro. Y lo único que va a lograr ella es que yo no la admire más en su put*** vida. Yo ya no siento nada, es fácil la cosa”, aclaró.