Coté López defendió con todo a Luis Jiménez tras rumores de infidelidad: “No voy a permitir que dañen su imagen”

Hace exactamente una semana, Coté López y Luis Jiménez anunciaron su separación después de casi 18 años de relación. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, aseguraron que fue una decisión de mutuo acuerdo y que no hubo participación de terceros.

Sin embargo, como era de esperarse, los rumores comenzaron a llover y especularon que el “Mago” Jiménez le habría sido infiel a su expareja con otra mujer. María José decidió no guardar silencio y le dio un espaldarazo al padre de sus hijos en sus historias de Instagram.

La defensa de Coté

“Confío 100% en Luis, no puedo creer que haya gente que se deje llevar por una persona que se consiguió un número y no ha dejado de hostigar desde entonces. Con mi conocimiento, no entraré a menospreciar porque no es mi estilo”, comenzó Coté.

“Lo único que pedí es respeto por mi familia, tengo hijos grandes. Hoy se metieron con una de las personas que más amo en la vida y no voy a permitir que dañen su imagen porque Luis es el hombre, papá y persona más maravillosa que he conocido y no permitiré que mi familia se preste para este circo”, cerró.