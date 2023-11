Uriel evidencia inseguridad y se distancia de Daniela Castro por repentino desinterés de la chef tras nuevo ingreso a Tierra Brava

Un inesperado foco de conflicto quedará expuesto en el próximo episodio del reality “Tierra Brava”, luego que Daniela Castro y Uriel, una de las parejas más sólidas dentro del encierro del programa de Canal 13, decidan distanciarse por desinterés y desconfianza.

Un revelador desenlace que quedará al descubierto luego que la ganadora de Masterchef le confiese a Guarén de sus dudas respecto del romance que mantiene con el artista dominicano.

El otro quiebre de Tierra Brava

Todo, porque según Castro, le incomoda la falta de apoyo del cantante urbano en sus peores momentos dentro del encierro.

“Le voy a decir que tomemos distancia, de buena onda, amigos. No more kisses (no más besos). Entonces, yo no quiero que me quieran o quieran estar conmigo sólo cuando estoy contenta, y así, uhhhh. Mejor sigamos como amigos, y así todo check. Si queremos agarrar, agarraremos, pero no, ya, chao”, sinceró Daniela en un diálogo que quedó expuesto en el avance del próximo episodio del reality.

“Él es así, perfecto, y lo quiero de esa manera, pero lo quiero como amigo. No agarramigo, lo quiero como amigo, de esa manera. Y si de repente sale un besito, bacán, sale un besito. Pero muy en buena, seamos amigos y veamos viendo qué pasa durante. Más fácil, mejor amigos”, puntualizó la también influencer de redes sociales.

Su repentino desinterés tendrá repercusiones en Uriel, quien en otro momento del avance dejará en claro que no se quedará de brazos cruzados frente al evidente distanciamiento de Daniela. Así, en un diálogo con Fabio, y luego que el español le asegure que “va a entrar una mujer, esos está claro. Y supuestamente debe venir a nuestro equipo”, el artista caribeño le reconocerá al modelo que “ojalá que entre una mujer. Pero ojalá que esté rica”.

La reacción de Uriel quedará posteriormente más clara en una conversación con Guarén, donde pondrá como excusa a su distanciamiento de Daniela, la reacción de la chilena a la llegada de Nicolás Solabarrieta a la hacienda peruana donde se graba el reality.

“Cuando el chamaquito nuevo, que llegó, no te voy a decir que no es bonito, etcétera, etcétera, pero hubo una persona que me dijo a mí. Ya tú sabes, ok, la Botota. Ella me dijo ‘ten cuidado Futuro, que vi a Dani que blá, blá, blá’, bueno que la hue*** fue como un recibimiento medio gustoso, pero ayel (sic) estaba como muy diferente, conmigo. Yo lo noté. Y me sentí así. Yo siento en mi corazón que ella le gusta. Y yo lo dudo que te lo diga, porque la relación de nosotros, aquí dentro, veldá (sic), es una relación respetuosa, y pa’ mí es real”, cerró.

