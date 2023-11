“Por ciertas críticas...”: Estos podrían ser los cambios de “Contigo en la mañana” para el 2024

De cara al año 2024, el matinal Contigo en la mañana de CHV ya estaría pensando en las modificaciones que realizaría en su programación para continuar con el liderazgo y hacerle frente a la competencia que, por días, le ha quitado el primer lugar en rating.

Según fuentes de la industria, indicaron a este medio que desde marzo debería ocurrir “una reestructuración fuerte y aires nuevos por ciertas críticas que habría hecho Julio César Rodríguez”, las cuales tendrían relación con modificar el set de televisión e incluir más noteros.

Los comentarios del animador, apuntarían que no se hizo un “refresh” con anterioridad, lo que habría provocado la baja en el rating, cediendo el primer lugar a Mucho Gusto y Tú Día.

Justamente, el matinal de Canal 13 sería uno de los referentes a seguir, debido a su pauta más cotidiana y familiar, la cual se buscaría incorporar en CHV para matizar con las temáticas políticas y policiales.

Nuevas temáticas para “Contigo en la mañana”

“Uno de los contenidos que querían introducir al matinal es hacer dinámicas más relajadas, como Canal 13, teniendo momentos de contenido editorial, pero incluyendo espectáculo y farándula para hacer un poco de todo”.

Debido a esto, Monserrat Álvarez sería una piedra de tope, puesto que hay contenidos que no tranza, como la farándula.

Sin embargo, de igual forma la conductora y exlectora de noticias no estaría descartada, puesto que tiene contrato hasta finales del 2024, por lo tanto podría continuar en el matinal, pero se podrían incluir a otros rostros “para que haya más juego y no sea tan policial”.

De Roberto Cox, en tanto, se habla que, si bien no tiene una mala relación con Julio César Rodríguez, sí habría una diferencia generacional y también sería reticente con algunas temáticas donde prefiere no jugar. Sin embargo, como conductor en el noticiero AM, los resultados han sido más que favorables para el horario.