“No es que me haya puesto tóxica”: Skarleth Labra habla sobre su pequeña escena de celos en “Gran Hermano”

Tras ser la última eliminada de “Gran Hermano”, Skarleth Labra tuvo que participar del panel de programa de Chilevisión y repasar algunos de sus momentos dentro del encierro de Chilevisión, entre ellos una pequeña escena de celos que se vio hace unos días en pantalla.

Todo ocurrió durante la cena del viernes, en donde los participantes que formaban parte de la placa de eliminación debían compartir una comida espcial dentro de la casa-estudio. En ese momento, se ve como Jorge le ofrece su chaqueta a Constanza porque tenía frío, provocando un gesto en la cara de su polola.

En este contexto, es donde Michael Roldán preguntó: “Vimos un par de escenas de la merenguito que llamaron la atención, en donde los celos empezaron a entrar ahí y Jorge se lo tomó de una manera súper tierna”.

“No, no fue así (...) no es que me haya puesto tóxica, me puse un poquito celosa, es que yo tenía frío y la Cony también y yo pensaba, cuando Jorge me iba a ofrecer su chaqueta”, dijo la oriunda de Punta Arenas entre risas.

“Él siempre me ofrece cosas y yo siempre le digo que sí, pero una vez él me ofreció la chaqueta, pero todas estabámos luciendo nuestros outfits porque nos veíamos bonitas y yo le dije que no, que ahora no”.

“Se acordaba de eso, porque te lo mencionó ayer: ‘Tú no quieres ponerte la chaqueta porque quieres lucir tu outfit’”, le comentó Diana Bolocco a la joven de 18 años, asegurando siempre se acuerda de los detalles de Skarleth.

Posteriormente, la bailarina explicó que “en la cena pasó eso, que él asoció ese día que le dije que no a que todas las veces le iba a decir que no. Mientras yo pensaba que quería su chaqueta, me preguntó: ‘Skarleth, ¿tienes frío? y la Cony tiene frío, sí, ¿quieres mi chaqueta?”.

“Es para enojarte”, dijo Michael Roldán, mientras que Fran García Huidobro aseguró que “yo con ese gallo no me voy a vivir ni cagando”.