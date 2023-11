Max Cabezón regresó con look renovado y confesó cuál tiene mayor aprobación: No es el amarillo

Con un look renovado. Así regresó Max Cabezón a Chile, tras ser el último eliminado de Tierra Brava. Si bien, fue hace semanas que dejó la casona en Perú, fue en el capítulo que emitió Canal 13 la noche del lunes, que el exMasterChef se despidió de sus compañeros.

Y ahora, que retomó las redes sociales, conversó con Publimetro, mostrando su nueva apariencia sin el pelo amarillo que mostró durante su estadía en la granja ubicada a la salida de Lima.

“El amarillo estaba medio desteñido, así que tuve que ponerme la tintura, el camuflaje”, contó respecto a su nuevo color de pelo, totalmente oscuro.

“Yo cambio harto de look. He tenido el pelo largo, corto. Teñido, negro. Me gusta cambiar de look”, reconoce. Pero. respecto a cuál de todos ellos prefieren las “fun”, sabe que el amarillo no fue el favorito, sino que más bien el aspecto que tenía cuando se hizo conocido en el programa culinario Masterchef, donde terminó en segundo lugar.

“Es una estadística muy interesante. En general, lo prefieren así, muy oscurito. Cortito, medio rapado a los lados, ese es el que más gusta”, dijo respecto a su actual corte de pelo.

Respecto al amarillo, sinceró que “tuvo un par de fan, pero no fue un bestseller”.

Caso contrario, el cabello largo es el que se lleva todos los premios, de manera indiscutida.

“El pelo largo, es el favorito de todos los tiempos, pero cuesta tanto tener el pelo largo, cuesta muchos años”, lamentó nostálgico.

Max Cabezón