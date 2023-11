“Más que soltera”: Millaray Viera aclara su situación sentimental tras ola de rumores sobre supuestos romances

A mediados de 2022, Millaray Viera puso fin a su relación con Cristián Sepúlveda, y desde entonces, la han vinculado sentimentalmente con más de un galán del espectáculo nacional. Sin embargo, fue ella misma quien aseguró que no ha formado pareja con ninguno de ellos.

Así lo afirmó en el podcast de Cecilia Gutiérrez, donde habló sobre los supuestos acercamientos que habría tenido con sus amigos Gonzalo Yáñez y Jean-Philippe Cretton.

“Yo veía y decía: ‘¿Cómo?’, aunque igual me da susto, porque cualquier persona puede plantarse y decir: ‘Yo sé que ellos tuvieron una relación’, y uno queda bien vulnerable e indefensa, porque se genera una opinión en el público, y muchas personas se quedan con eso”, comenzó diciendo la animadora.

Inncluso, dijo que cuando la relacionaron con Cretton ella sintió que eso “fue súper fuerte, porque nunca hubo ningún coqueteo. (…) Nunca ha pasado una situación como esa”.

“Según ellos (la prensa) cada semana encontraba el amor en alguien nuevo, ni siquiera era que estaba pinchando, sino que encontré el amor”, lanzó entre risas.

“Con ese tipo de noticias me quitan la posibilidad de encontrar nuevamente el amor, porque ¿quién me va a invitar a salir si creen que estoy pololeando?”, se preguntó, tal como consigna Página 7.

[ LEE TAMBIÉN: El cambio de vida que encantó a Millaray Viera: “Me he reencontrado con la belleza de la cotidianidad familiar” ]

También la relacionaron con Yann Yvin

También Millaray se mostró sorprendida al recordar que incluso la relacionaron con el chef francés, Yann Yvin, quien es harto mayor que ella.

“Iguals”, dijo riendo, pero luego aseguró que él “es un amigo muy querido, y como lo comenté en algún momento, nos conocíamos de Chilevisión, pero no éramos muy cercanos”

“Él es amigo de amigos míos, y después de mi salida del canal, empezó a incluirse en el grupo y me cae increíble. Él es muy amigo de Gonzalo, no me preguntes por qué, pero a través de él lo conocí más, y me cae la raja, pero no es mi pololo”, explicó.