“La inseguridad y la desconfianza”: Skarcita reveló su mayor miedo a días de la gran final de “Gran Hermano”

Scarlette Gálvez decidió abrir su corazón luego de que Julio César Rodríguez llegara a informar sobre los cambios que se realizarán durante la recta final de “Gran Hermano”.

Todo comenzó cuando Diana Bolocco le preguntó a la joven influencer su opinión sobre el próximo 3 de diciembre, día en que concluirá la competencia y cómo será su nueva vida tras el encierro.

“Me gustaría llegar hasta ese punto (la final), pero sé que todo está en manos del público y sé que en los caminos de todos estaba escrito que teníamos que estar los cinco acá”, respondió.

“No tengo noción de lo que pasa con las personas afuera, como que no lo puedo dimensionar y tampoco estoy pensando en eso (…) pienso en mi casa, en mi entorno, mi familia, mi perrita, en volver a esa paz”, reflexionó Skarcita, asegurando que ninguno serán las mismas personas que cuando entraron al reality.

Eso sí, Scarlette aseguró que le afecta “saber que no todos vamos a llegar a la final, me deja shockeada, pero sé que ese es un problema mío que se me ha abierto acá, como de la inseguridad y la desconfianza en uno mismo”, confesó.

Aunque no quiso indagar más en el tema, Gálvez le deseo lo mejor a sus compañeros de encierro, esto a modo de despedida puesto que asumió que no estará en la recta final durante este domingo y será la próxima eliminada.

“(Este sentimiento) es parte de esa desconfianza por uno mismo, que tampoco quiero tener, porque uno también se tiene que sentir ganador y merecedor de sus cosas, pero siento que eso no me lo he creído”.

Por su parte, Diana le dio un voto de confianza y le comentó que: “Cada vez que tú has estado en placa dices ‘ya, si yo me voy ahora’. Tú siempre crees que te vas a ir, sácate eso de la cabeza. Nadie sabe lo que va a pasar, pero ya eres una súper ganadora al igual que todos tus compañeros (…) tú has demostrado quién eres realmente y tienes que creer en ti y quererte de ahora en adelante”, le aconsejó la animadora del espacio.