“El fútbol ya no fue para mí, lo intenté por varios años y no resultó”: la confesión de Nico Solabarrieta al entrar a Tierra Brava

Este lunes al fin se vio el ingreso a Tierra Brava de Nicolás Solabarrieta. A sus 27 años de edad, el ingeniero comercial, influencer e hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara arribó al reality show de Canal 13 con el objetivo de convertirse en una de las figuras fuertes de la competencia.

“Yo voy a ganar el reality, ese es mi objetivo. Hay muy buenos competidores y será un camino largo, pero yo voy con la mentalidad de ganar”, confiesa el joven que hace algunos meses decidió dejar atrás el mundo del fútbol, en donde estuvo la mitad de su vida.

“El fútbol ya no fue para mí, lo intenté por varios años y no resultó. Creo que a la edad que tengo, estaba estancado, por lo que había que buscar nuevos rumbos y en eso estoy ahora”, relata Nicolás, destacando que actualmente tiene una marca de ropa deportiva estilosa (Tros.cl) y que en medio de esta nueva etapa de vida lo llamaron del espacio de telerrealidad.

Solabarrieta declara al respecto que “yo estoy buscando nuevos desafíos desde que me retiré del fútbol, he estado buscando el camino que quiero seguir. Hoy tengo mis emprendimientos y apareció lo del reality y lo encontré como una buena posibilidad de darme a conocer. Por mis padres he estado bien expuesto, pero la gente no conoce mi personalidad, cómo soy, lo que me gusta o lo que no me gusta, y sentí esto como una posibilidad para que la gente sepa quién es el Nico Solabarrieta”.

El nuevo integrante de “Tierra Brava” da a conocer ser “una persona muy de piel, me gusta compartir, conocer gente y conocer la historia de la gente y empatizar con el resto… creo que todas las personas te pueden aportar de una u otra manera”. Es así como entró al programa de Canal 13 con el fin de compartir con todos sus participantes y, dentro de eso, no cierra las puertas a compartir con alguien más allá. Soltero sin compromiso, para él lo importante en tema sentimentales es “tener química con la otra persona”.

Una carrera en televisión

En relación a entrar al mundo de la televisión y hacer carrera en éste, Nicolás confidencia que “yo nunca me he cerrado a la posibilidad de algo así, porque soy de las personas a las que les gusta experimentar y buscar desafíos nuevos. Sinceramente, hasta ahora nunca me lo había planteado de manera certera, yo siempre estuve enfocado en el fútbol, pero como ya no es para mí, quiero experimentar cosas nuevas, y la televisión es una de ellas. Si aparece algo que llega a cumplir con mis expectativas, más allá de este reality show, no le cerraría las puertas”.

Consultado por la vida que deberá llevar en “Tierra Brava”, como el dormir en camas de paja o dedicarse a labores de campo, el deportista responde que “yo en Suiza dormí en el piso tres meses con una almohada y frazada, por lo que no me complicaría estar una semana durmiendo en paja… mientras no pase frío”, a la vez que comenta que “mis abuelos tienen campo en Puerto Natales y yo he estado varias veces ahí sacando huevos. Ordeñar vacas no, pero veremos, no se me complica. Si me enseñan, feliz. En el fondo, no es que adore el campo, pero no me complica estar un tiempo en un entorno así”.