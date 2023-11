Arturo Longton aliviado con eliminación de Shirley de Tierra Brava: “Lo estaba pasando mal por el daño que puedo causar afuera”

En Tierra Brava se vivió un doble duelo de eliminación, que dejó fuera a Max Cabezón y a Shirley Arica, quien no pudo continuar con la prueba, al pegarse en la nariz con un fierro.

“Me siento muy mal, frustrada, me pegué con el fierro en la nariz. Me atendieron pero me siento mal, me duele muchísimo la cabeza y, aunque quisiera, no lo puedo hacer”, dijo la peruana, y con eso se convirtió en la nueva eliminada del reality.

“Me encantaría volver. Esta vez lo haría con mi almohada y mi colcha”, bromeó la modelo tras abandonar el reality.

El alivio de Longton

Tras la salida de la peruana, Miguelito quedó deshecho. Tras un abrazo apretado entre ambos, el comediante le dijo “te amo”, y fue a buscar un ramo de flores a la casa para entregarle a la peruana, despidiéndose con mucho llanto.

Ya al regresar a la casa, Arturo Longton confesó que la salida de Shirley no es tan mala para él. “Por un lado para mí es como liberador porque estaba entre la espada y la pared, no podía hacer nada”, dijo, refiriéndose a su esposa.

“A la hora que estoy soltero, si hubiera estado con ella, yo me voy. Ni lo pensaría, me paro y me voy, no tengo ninguna duda. Lo estaba pasando mal por el daño que puedo causar afuera. Que el universo te ponga en una situación así, esas h… me pasan a mí no más”, comentó.

Hay que aclarar sí, que dado que el reality tiene un desfase de cerca de un mes y medio, ya se conoció la noticia que de Longton se separó de su esposa.