“Usted no se atreva a traicionarme...”: Pamela Díaz lanza fuerte advertencia a La Botota

Algo pasa entre Pamela Díaz y La Botota, las mejores amigas al interior de Tierra Brava. En una íntima conversación nocturna en el patio de la casa-hacienda de Tierra Brava, Uriel confesó a La Fiera, sentir temor al expresarle algo relacionado con su más cercana en el reality.

“Yo quiero decirte cosas que a veces me da miedo decirte. Es sobre Botota”, confesó Uriel, desatando la atención de Pamela.

En respuesta, Pamela Díaz, aparentemente al tanto de la situación, le dijo a Uriel: “Ah, sí. No te preocupes, no es necesario que me digas nada. No me digas nada. Yo me acerqué el otro día y le dije ‘amiga mírame a la cara (...) Yo no soy buena para el web... ni te voy a estar mintiendo. Usted no se atreva a traicionarme, porque yo no lo voy a hacer. Si me traicionas, tú sabes cómo soy’.”

La firmeza en las palabras de La Fiera insinúa que podría haber desconfianza o preocupación acerca de una posible traición por parte de La Botota.