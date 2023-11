“Solamente dijiste que están todas hermosas”: Skarleth Labra se enojó con Jorge Aldoney tras dichos sobre Alessia Traverso y Fran Maira

Siguen las tensiones en los últimos días dentro de la casa de “Gran Hermano”, y esta vez fue el último de Skarleth Labra y Jorge Aldoney.

La joven de 18 años se enojó con el Míster Chile tras escuchar las palabras que dijo durante los premios del programa, en donde ganaron el galardón a mejor consentimiento.

“Bueno, no quiero hacer mucho comentario con respecto a este premio porque no quiero dormir en la alfombra, pero quiero hacer una mención honrosa a mi Fran y Alessia, que están hermosas. No las veo hace mucho tiempo, se ven increíble”.

Posteriormente, se refirió a la situación sentimental de una de las exparticipantes: “Ale, la fila de hueones debe llegar hasta acá así que tranquila, te mando un abrazo enorme y quiero puro salir a verte, a la Fran igual y a todas las chiquillas por allá, hermosas”.

El reclamo de Skar

Estas palabras habrían molestado a la participante de 18 años, quien quedó resentida con el jugador por no mencionar su pololeo en la premiación.

“¿Me vas a decir qué te pasó?”, le consultó el jugador de 27 años a su pareja, esto luego de que ella se acercara a verlo tras estar aislado de las demás participantes.

Tras unos segundos, Skar respondió: “Que no le dijiste nada de nosotros. Solamente dijiste que están todas hermosas y no hablaste nada de nosotros”, explicó.

“Te entiendo, no lo volveré a hacer. Yo me pondría mal... no sé, me daría un poco de celos, pero como las conoces y sabes como fui con ellas, como soy con ellas. Pensé que lo verías como de la misma forma que lo veo yo”, le dijo Jorge.

Acto seguido, el Míster Chile admitió que algo no estaba bien: “Pero tienes razón, quizás me pasé”.

Finalmente, Jorge y Skar arreglaron la situación y se comenzaron a reír recordando cuando les pidieron el consentimiento por primera vez, puesto que la bailarina hizo dedo para abajo.