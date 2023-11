Daniela Castro protagoniza brutal discusión con Mateucci en Tierra Brava por recordarle a su ex Pascual Fernández

Una acalorada discusión será la que protagonicen en el próximo episodio de Tierra Brava la ganadora de Masterchef, Daniela Castro, y el argentino Luis Mateucci, quien será cuestionado por algunas de las mujeres del encierro al tratar de “pobre” a Pascual Fernández, el ex de la chef, y quien fue acusado por la mediática nacional de haber sido violento durante su relación sentimental.

Según el adelanto del programa de Canal 13, la discusión se originará luego que Castro le haga una broma a Mateucci con Daniela Aránguiz, afirmando que la expanelista de “Zona de estrellas” lo “mantiene” en Chile.

Una broma que molestará al argentino, quien no dudará en responderle a Castro con el tema de su tortuosa relación con su ex, y que ella habría sido la que finalmente la hizo conocida y le permitió hacer carrera en la TV.

El nuevo round en Tierra Brava

“Obvio, me encanta, pero yo hago más cosas que eso. Yo no me hice conocida por eso”, le dirá Daniela a Mateucci, quien recostado en su cama de paja -junto a Chama- insistirá en que él no llegó a ser conocido por ser el interés amoroso de Aránguiz. “¿Y qué sabés (sic) de mí, de lo que hago?”, será la rotunda respuesta del transandino que desencadenará la furibunda y dolida reacción de Castro.

“¿Por qué te pica todo esto? Yo solamente te digo que estás apañando a un agresivo que tú mismo me reconociste que era agresivo”, acusará la chef, quien a pesar de la negativa de Mateucci respecto del tema (“¿Por qué? Yo no apañé a nadie”), le insistirá en que “acabai (sic) de decir ‘pobre Pascual’, y tú mismo mismo sabís (sic) que él fue agresivo y me gritó”.

“Y vos me estás diciendo ‘Daniela te mantiene’. Y yo porqué no te voy a poder decir ‘pobre Pascual’. Vos me mencionaste, loco. Eso es lo que vos dijiste”, le reclamará Luis, quien insistirá en que Castro inició la pelea al ningunearlo con Aránguiz y recordar su compleja relación con el exchico reality español.

En el fragor de la discusión, y con Uriel al lado de Daniela, llegarán Guarén y Pamela Díaz para intentar sacar a su compañera del lugar, no sin antes cuestionar la actitud del argentino.

“Me está mencionando que Daniela me mantiene a mí, supuestamente”, seguirá su defensa Mateucci, mientras la exMasterchef insistirá que la suya fue solamente una broma al decirle que Daniela Aránguiz “lo mantiene”: “Que nombré que su expolola lo mantiene y él se picó”.

“Tú sabes lo que le hizo Pascual a ella y aún así se lo sacas en cara”, intervendrá Guarén, mientras que Danielas Castro, para acabar con la discusión hablará de los códigos entre mujeres. “Se llama ‘códigos’, es de mujeres, chao”, finalizó.