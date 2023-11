¿A quién salvó la líder?: Scarlette sorprende y deja a Constanza Capelli en placa de eliminación

La líder de la semana en Gran Hermano, Scarlette Gálvez, sorprendió al salvar de la placa de eliminación a Viviana Acevedo, por sobre su también amiga Constanza Capelli.

Mientras todos esperaban que su voto fuera por la bailarina, finalmente se decidió por la futbolista de Arica, con quien compitió en la final de la prueba por la inmunidad.

Fue justamente en ese desafío donde Viviana reclamó que a ella la descalificaron de manera injusta, puesto que según su criterio, Scarlette también había incumplido las reglas del juego.

“Por el contexto en que se dio la prueba creo que es lo más justo. Ambas estuvimos los 80 minutos de pie. Tuve mis dudas, lo quería acordar antes de la prueba, fue difícil competir porque es mi amiga, quizás no me hubiese salvado a mí si hubiese ganado. En este caso voy a salvar a Vivi”, explicó, señalando que no la quiere verla sufrir en placa.

Con esto, Viviana se convirtió en la segunda semifinalista junto a Scarlette, mientras que Constanza, Pincoya, Scarleth y Jorge quedan en placa de eliminación y uno de ellos abandonará el encierro el domingo al recibir menor cantidad de votos positivos del público.

Elección de Scarlette provocó opiniones divididas

Si bien, algunos televidentes criticaron la decisión, puesto que consideraron que fue un voto influenciado por Vivi y la producción, hubo otros que la apoyaron porque saben que Constanza de igual forma será salvada por el público.

“Skarcita ha jugado fantástico, sabe que el público no va a echar a la Cony y así las tres amigas llegan a la semi”, destacó una cibernauta.