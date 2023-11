Se las cantó claritas: Marcelo Ríos reveló detalles del diálogo que tuvo con Guillermo Maripán tras estar con su hija Constanza

Marcelo Ríos contará detalles sobre su vida personal en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde se referirá a la bullada relación que tuvo su hija Constanza con el futbolista Guillermo Maripán.

“La Cony tiene 22 y está viviendo en Miami, entonces la veo harto porque nos va a ver”, contó de entrada.

Posteriormente, fue consultado sobre cómo era tener al Chino Ríos como suegro y que opinaba sobre este farandulero romance.

“Se parece a Nicky Jam, entre Adam Sandler y Nicky Jam, una wea así”, comparó el exdeportista, para posteriormente asegurar que él no es celoso con las relaciones de su hija puesto que “con la Cony tengo harta confianza y me cuenta todo. No tengo idea cómo llegó ahí, o sea, sé cómo llegó ahí, sé cómo se conocieron y todo. Le gustó, es cosa de ella. Duraron poco”.

Sobre si le caía bien o mal, Marcelo contestó: “No, no lo conozco. Porque este vive en Montecarlo parece, en Mónaco, la Constanza en Estados Unidos. Nunca lo vi, pero era cosa de ella, yo la apoyaba en lo que hiciera. (Sin embargo) te puedo contar que tuve una conversación con Maripán (...) Yo lo llamé para preguntarle cosas. Suena como amenazas, yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hija y se las digo, él verá cómo las toma”.

La llamada del suegro

Según las palabras de Marcelo, el motivo de la llamada fue con la intención de “explicarle cuál era la situación, la mía y de lo qué estaba pasando entre ellos y qué podría suceder, en qué estaba él y que tuviera cuidado. Que tuviera cuidado porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo...”.

Eso sí, esta acción de papá tuvo consecuencias, puesto que “Constanza se enojó conmigo, porque me metía en la cuestión, y tiene toda la razón porque no lo conversé con ella primero. Pero él lo entendió, fue una conversación bien”, afirma el Ríos.

De acuerdo con su percepción, fue un diálogo “en buena onda, obviamente yo sabía quién era Maripán, sabía que jugaba en la selección. Aparte, yo tuve unas conversaciones con Medel, yo hablo con Medel de repente y me contó weas, y ese como es poco carbonero (...) Después de eso se me ocurrió llamarlo. Todo en buena onda”.

Sobre las palabras de Medel sobre Maripán, Marcelo aseguró que no lo dejó mal parado porque “tampoco lo conoce mucho… Pero saca tus conclusiones, con lo que me dijo me dieron ganas de llamarlo”.