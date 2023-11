Nicole Block se confiesa con Jhonatan en Tierra Brava: “Yo me separé de mi exmarido, un narcisista perverso, tres veces”

Un día después de la tensa conferencia de prensa donde Luis Mateucci le hizo una broma a Botota y el transformista se enojó con Jhonatan por reírse, ambos se reunieron a conversar sobre el tema en Tierra Brava.

“Tenía rabia contigo porque no me avisaste y ya me había pasado alguna vez en mi vida, ya no quedó como una broma sino como dejar en ridículo a alguien. Me dio lata, sentí esas risas, me sentí mal”, le dijo Botota sobre el trauma infantil que revivió la broma.

Jhonatan confesó que él también tiene un trauma no resuelto que ha resucitado en el encierro. “Yo pasé por lo mismo que acá, de que me digan ‘chupamedias’, lo viví en el colegio. Y esa palabra llegó acá cuando tú me la dijiste, y ahora todo el mundo se agarra de eso. Para mí es un trauma infantil que también tuve, pero entiendo que no lo dijiste de maldad”, le explicó.

La confesión de Nicole Block

Además, conversando con Jhonatan sobre Fabio, Nicole Block le reconoció al modelo que el español le gusta, aunque ella sabe que no debería gustarle, porque responde al clásico tipo del narcisista.

“Yo soy codependiente emocional, por eso caigo siempre (con los narcisistas). Yo me separé de mi ex marido, un narcisista perverso, tres veces. Me costó dos años separarme de una relación”, contó la actriz.

La actriz acusó en su momento a su exesposo, Juan Cristóbal Meza (hijo de Delfina Guzmán), de abuso físico y psicológico en el tiempo que fueron pareja.