“La relación está desgastada”: Chino Ríos explicó los motivos tras su quiebre con Paula Pavic

“Tuvimos un mal momento y estamos en diferentes etapas de vida. Ella está con un pensamiento de hacer cosas en la vida y yo estaba en otra cosa”, partió contando Marcelo Ríos en un adelanto del capítulo de Podemos Hablar, que será emitido el próximo viernes por Chilevisión a las 22:30 horas, y al cual Publimetro tuvo acceso.

En la instancia, el extenista se referirá a su quiebre con Paula Pavic, con quien asegura está intentando retomar la relación amorosa que llevaron por años, aunque la tarea no sea nada de fácil.

La principal razón que entregó Ríos que terminaron llevándolos al quiebre fue que “la relación está desgastada. Hoy en día conversamos, hay hijos de por medio. Estamos tratando de estar bien. Yo no sé qué va a pasar a futuro, son 17 años, uno empieza a sentir cosas diferentes, pensar diferente en ciertas cosas. Los niños han entendido, ellos entienden todo, les hemos conversado lo que está pasando, porque estuvimos mal, como pareja estuvimos mal en esa época”.

De todas maneras, Ríos aclaró que nunca peleó con ella delante de los niños y menos que se haya ido de su hogar, como especularon en algunos medios.

“Nunca faltándonos el respeto, ni haciéndonos nada… aquí no hubo infidelidades, nada. Al final decidimos ¿por qué nos estamos separando? ¿Por una estupidez? Antes no te separabas y hoy día te miran feo y te separas. Entonces quedamos en tratar de arreglarlo y en este minuto estamos en eso”, aeguró el ex número uno.

¿Posibilidades de volver?

Aunque Marcelo no lo descarta, aclaró que es algo difícil: “Es la madre de mis hijos y todo, pero de repente se pierde, se pierde la chispa. Tuviste una pelea fuerte y hace que todo se vaya a la mierda. Cuesta volver. Una palabra que me dijo, te queda adentro y te cuesta volver a… Pero estamos tratando, y lo que sea, si no funciona, por el bien de ella, por el bien mío, buta que sea feliz, que yo sea feliz”.

“Los dos estamos en Estados Unidos, no pensamos volver a Chile, vamos a seguir siendo familia, vamos a seguir con los niños, vamos a seguir viéndonos”, agregó

“Estamos en épocas diferentes de la vida. Ella está metida en una cosa que a mí no me gusta, yo estoy metido en cosas que ella quizás no… No estamos en el mismo camino, no vamos alineados. Cada uno se separó para distintos lados y eso ha influido en la relación, pero estamos juntos, estamos viviendo juntos”, aclaró.

“Ella cambió”

El animador Julián Elfenbein quiso saber por qué estaban tomando diferentes caminos, a lo que Marcelo Ríos contestó con total honestidad.

“Porque ella está en otra cosa, emprendimientos, cosas que está haciendo ella que yo no estoy de acuerdo. Muchas cosas que ella ha hecho y ella quizás toma la decisión de que eso, hoy en día, en su vida es más importante que, no sé si yo, de su relación. Lo que me deja tranquilo es que yo con la relación con la Paula es que estuve 13 años muy bien, la Paula que yo conocí, estos últimos años han sido pésimos porque ella cambió. Creo que ella puede volver a ser la Paula de antes”, respondió el ex tenista.

Fue en ese momento que Julián le preguntó si con eso se refería a que Paula siguiera en la casa junto a los niños. A lo que Marcelo contestó que “sí, en la casa, no sé, los niños. Yo creo que hoy en día la mujer se toma un poder, como un empoderamiento que quiere ser más que el hombre, no es lo que le pasa a ella. Quizás la mujer no quiere ser vista menor que el hombre”.

“Yo creo que llega una edad, nosotros tenemos 40 años, tenemos familia ¿cierto? Tienes otras responsabilidades en la vida. Yo le digo a la Paula “¿tienes 20 años? Perfecto, haz tu vida, trabaja en lo que quieras. Pero de repente en los 40 tienes que enfocarte en que ya tienes marido, ya formaste una familia, tienes otras responsabilidades, no es cosas de agarrar tus weas y hacer lo que quiero”, explicó Marcelo Ríos.

Fue ahí que Elfenbein le dijo a Marcelo que aún era joven y que esa edad quizás no era un impedimento para plantearse nuevas metas en la vida.

“No, lo que pasa es que yo tengo un pasar bueno, no necesito trabajar o no, puedo vivir una vida tranquila. Entonces, no es que no quiera hacer y ella no quiera hacer nada, pero nos conocimos de una manera y hemos cambiado mucho los dos”, finalizó.

Terapia de pareja

En la búsqueda de relacionarse de la mejor manera, ambos buscaron ayuda profesional, tal como reveló el propio Marcelo.

“Sí, estuvimos un tiempo y no hacía ni una wea. Es que yo no creo mucho en la gente mientras… buta es como cuando tú le dices a la que te hace terapia “oye ¿no te has separado?”, “no, nunca”. Entonces cómo chucha me hablai’”, reflexionó Ríos fiel a su estilo.

Por último, le consultaron si es que aún le quedan ganas de recuperar la relación con la madre de sus hijos y fue aquí que dio su respuesta más reveladora.

“Sí, obvio, pero si no se da, tampoco es una cosa de que yo tenga que, buta, me corto la vena. Yo a ella la voy a seguir queriendo, voy a seguir estando con ella, voy a seguir con mis hijos, será en vías separadas, pero no tengo miedo a la soledad, no tengo miedo a estar solo. Cuando las relaciones se ponen tóxicas creo que lo mejor es dar un paso, y quizás en el futuro te reencuentras, no tengo idea”, explicó.

“Para que sepas, no estoy separado, estoy con ella, no estoy separado, vivo con ella, duermo con ella, estoy viviendo en la casa, estoy con mis hijos, seguimos casados, estamos bien, no hay problema, para que quede claro”, finalizó Marcelo Ríos.

