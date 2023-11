Hija menor de Carolina Arregui debuta como animadora: “Ahora soy yo la que invitaré a mi mamá a ver mi programa”

María Jesús Sothers, hija menor de Carolina Arregui, y tras haber hecho sus primeras teleseries -como “Wena profe” y “Amar a morir” en TVN- y tras haber estudiado teatro, ahora da un salto en la pantalla chica y debutará como animadora.

Sus inicios como conductora serán en REC TV, la señal del recuerdo del 13. La mencionada casa televisiva se prepara para celebrar 10 años en 2024 y rumbo a aquella emblemática fecha traerá varias novedades para sus seguidores. Una de ellas es el estreno del programa “Vitrina sin tiempo”, que comenzará este 24 de noviembre y que irá cada viernes a las 20:00 horas.

La actriz, DJ e hija de Carolina Arregui, de tan sólo 23 años, estará al mando de este nuevo espacio en donde mostrará las tendencias y revalorización de modas, maquillajes, estilos, música, fiestas, panoramas y cultura del ayer y hoy.

Vitrina sin tiempo

“‘Vitrina sin tiempo’ es un viaje que unirá generaciones, porque los invitamos a conocer todos esos temas retros que hoy están de vuelta a través de su historia. Son tendencias en moda, estilos de vida y gustos musicales, entre otros tipos de cosas…. temas que nos harán viajar al pasado y que nos permitirán entender el presente también”, adelanta María Jesús Sothers.

Sobre su experiencia liderando “Vitrina sin tiempo”, la joven declara que “es un programa y un equipo que me ha ayudado mucho. Además, me ha permitido vincularme con la historia, que es algo que siempre me ha gustado, así que todo eso ha sido muy bonito y especial”, añadiendo que “aprender de historia es fundamental, yo he aprendido demasiado de muchos temas, y hay que decir que REC mantiene la historia viva. Siento que todas las personas deberían ver REC porque es un canal que une a generaciones. Uno puede ver este canal con tu abuela, con tu mamá y con tu hija. Es maravilloso esa conexión que logra y que une a las familias frente a la televisión. Yo creo que es fundamental ese cruce de generaciones y volver a compartir en torno a un programa de televisión”.

En relación a debutar como animadora, María Jesús dice que le gusta el mundo de la TV y el teatro y que aspira a mezclar ambos en su carrera y que estar al mando de “Vitrina sin tiempo”, “ha sido súper entretenido. Estar debutando como animadora, con este programa y en este contexto, es decir, en el mismo canal en donde mi madre se formó profesionalmente, es algo que me enorgullece”.

A lo anterior, la actriz complementa que “a mí me llena de emoción todo lo que estoy viviendo, porque así como REC une el pasado con el presente, eso es lo que a mí también me está pasando ahora en mi vida. Yo recuerdo mi pasado de chiquitita en los pasillos del canal acompañando a mi mamá mientras grababa teleseries, de estar en el lugar donde se crió mi mamá profesionalmente, y ahora yo estoy aquí trabajando, entonces me siento tremendamente afortunada. Además, yo admiro mucho a Canal 13, por la cantidad de historia que tiene, y me enorgullece mucho que este 2023 me hagan ser parte de esta historia”.

Su madre, Carolina Arregui

Consultada por cómo enfrenta ser hija de Carolina Arregui y qué le ha dicho su progenitora sobre su debut como animadora, la nueva figura de REC TV comenta que “con mi mamá siempre vamos a ser distintas, ella es una persona demasiado bondadosa y generosa, y sí me da tips, pero me deja fluir como yo soy, porque somos completamente diferentes. Mi mamá es una fortuna y nunca me ha dicho ‘tienes que hacer las cosas de cierta manera’, sino que me ha motivado a ser yo, a explorar en el mundo y a dejar fluir con este gran equipo con el que estamos trabajando en el 13 y que me ha dado muchas herramientas para hacer el programa”, agregando que “lo importante es ser uno mismo, espontáneo y buena persona, así la vida te podrá llevar lejos”.

De cara al estreno de “Vitrina sin tiempo” este viernes a las 20:00 horas en la señal del recuerdo de Canal 13, María Jesús Sothers desclasifica que “cuando yo era chiquitita acompañaba a mi mamá a grabar ‘Brujas’ y veíamos la teleserie con todos mis hermanos y la admirábamos mucho, y hoy ella me ve toda producida después del programa y me pregunta ‘¿dónde fuiste?’. Es como que se invirtieron los roles y eso es súper entretenido, porque ella también me quiere ver ahora. En ese sentido, es muy bonito y especial recordar que cuando era niña mi mamá me invitaba a ver sus teleseries en televisión, y ahora soy yo la que invitaré a mi mamá a ver mi programa”.