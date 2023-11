“Hay que colocar un límite y no debes traspasarlo”: Angélica Sepúlveda le dio un sabio consejo a la ‘Chama’ sobre su particular relación con Fabio Agostini

Luego de la tensa conferencia de prensa en “Tierra Brava”, Angélica Sepúlveda tuvo una sincera conversación con la “Chama” y aprovechó de darle unos consejos sobre su particular relación con Fabio Agostini.

Todo comenzó luego de que la venezolana se peleara con el español durante la actividad. “¿Cómo estás, Chama?”, le preguntó la Fierecilla de Yungay, mientras que Alexandra se desahogaba sobre el conflicto.

En tanto, Sepúlveda aprovechó y se lanzó en contra de Fabio: “Él todo el rato te dijo que tú eras una mentirosa, eso no debes aceptarlo jamás. Él te negó un montón de veces de que eras su amiga y tú diciendo ‘él es mi amigo’... un poquito de orgullo Chama”, le recomendó Sepúlveda a la venezolana.

“Ninguna de las amigas de él lo hizo callar, eso lo encontré peor, quiere decir que ellas lo apoyan, luego dicen ‘estamos con las mujeres’, ¡mentira!, le lavan las patas a un w... horriblemente ordinario”, aseguró.

Finalmente, Angélica le aseguró que “él será mi nominado hasta que se vaya, no lo quiero acá porque me da repugnancia lo que te dijo, es un falso sin gracia. Él nunca fue tu amigo. Hay que colocar un límite y no debes traspasarlo”, sentenció.