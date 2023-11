“Ojalá te vayas mañana”: Angélica Sepúlveda se enfureció con Shirley por no participar de una actividad en Tierra Brava

Angélica Sepúlveda y Shirley Arica prometen otro acalorado encontrón en el próximo episodio del reality Tierra Brava, donde ambas acabarán insultándose durante el desarrollo de una actividad culinaria en el encierro de Canal 13.

Fue en el adelanto del capítulo estreno que ambas participantes se enfrascarán en una tensa discusión en medio de la preparación de unas empanadas peruanas de carne y pollo, actividad en la que además de las participantes estarán Karla Constant, Botota y Luis Mateucci.

El otro encontrón de Angélica en Tierra Brava

Luego de la presentación de Vicente, el chef influencer que lideró la actividad -por parte de Constant-, llegará el turno para que el equipo integrado por Sepúlveda, Mateucci, Botota y Shirley empiecen a realizar la preparación.

En ese momento, y viendo que sus tres compañeros estaban ocupando toda la mesa para picar la cebolla y otros ingredientes de las empanadas, Shirley le pedirá a Karla poder participar de la actividad.

“La Shirley quiere hacer algo, poh. Déjenla hacer algo”, pedirá la coanimadora del programa, quien sin quererlo destapará la olla del conflicto entre la joven peruana y la “Fierecilla de Yungay”.

“Acá hay que terminar de picar el ajo”, será le respuesta de Angélica, a la que se sumará Botota indicándole a Shirley que picara “el ajo, si te dije antes”.

La postura de Shirley, quien de pronto no querrá participar, justificándose en no tener espacio para trabajar en la mesa (“pero ya no hay espacio, háganlo ustedes”), será el gatillo de la furibunda reacción de Angélica, quien sin dudarlo mucho acusará a la peruana de “no ayudar en nada” en la casona.

“Estás preguntando si quieres ayudar y ahora no (...) estás para el equipo, esto hay que hacerlo en el equipo”, le indicó Angélica, ya molesta con las respuestas de Shirley, quien primero le dirá “no estoy hablando contigo, sino que con Karla”, y luego “hazlo tú sola”, para desatar la furia de la sureña.

“Te pasas durmiendo encima acá. Te invitan a una acticvidad y no eres capaz de ayudar en nada (...) ojalá te vayas mañana (en la competencia de eliminación), eres una aburrida (...) ‘¿En qué puedo ayudar?’ y después te decimos y no ayudas en nada. Ándate a la chu*** hue***”, explotará Angélica, quien luego de la insistencia de Shirley en que ella es quien se irá “a la chu***”, la amenzará con que “yo te voy a mandar, de hecho”.

El tenso episodio acabará con la peruana alejada de sus compañeros de actividad, siendo consolada por Arturo Longton y Max Cabezón, quien quedará sorprendido de las amenazas de Angélica a la participante peruana.

