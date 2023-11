Nadie lo perdona: Bambino y Michelson incomodaron a Raimundo recordándole su infidelidad

Nadie le perdona a Raimundo Cerda que haya sido infiel con Alessia, menos los amigos de la joven que cada vez que pueden le sacan en cara su error, como pasó en el último capítulo de Gran Hermano.

Todo ocurrió anoche cuando Fernando Altamirano e Ignacia Michelson no perdieron la oportunidad de incomodar a Raimundo cuando los tres estaban en el panel del programa analizando lo que pasa con las personas que aún están dentro de la casa-estudio.

Todo partió cuando Trini, también presente en el estudio, dijo que Bambino y Michelson podrían carretear juntos, para conocerse más, y así él pudiera ingresar al grupo de ‘los reyes bellos’.

El público aplaudió la idea, pero a la ex de Marcianecke no le gustó nada la idea.

“Yo no quiero que me hagan match con él, porque yo soy amiga de Alessia y no me meto con ex ni con novios. Tengo mis códigos clarísimos”, dijo Michelson, mientras la cámara enfocaba inmediatamente a Raimundo, según consignó Página 7.

“Si hombres sobran, para qué meternos con los hombres de las amigas”, agregó la ex Acapulco Shore.

[ LEE TAMBIÉN: Bajan a Raimundo Cerda de un evento en Concepción tras escándalo de infidelidad ]

Bambino también hizo lo suyo

Bambino también incomodó a Raimundo, al parecer, por la infidelidad a Alessia.

Todo sucedió cuando en el programa hablaban sobre el amor entre Jorge y Skarleth. “Yo no lo vi venir”, comentó Trini.

“Yo tampoco”, dijo Bambino, quien aprovechó de lanzar una indirecta a Raimundo, por su mediático beso con Cass Zamorano, el cual terminó con su incipiente pololeo con Alessia: “Bueno, hay hartas cosas que no vi venir”.

Tras escucharlo, Ignacia Michelson le pidió que repitiera lo que había dicho.

“Últimamente, hay hartas cosas que no he visto venir, muchas cosas en la vida”, repitió Bambino.

“Así me gusta, la sinceridad ante todo”, comentó como celebrando Michelson.

“¿Dentro o fuera de la casa?”, preguntó Diana Bolocco. “En mi vida en general, fuera y adentro”, finalizó Bambino mientras Raimundo se notaba evidentemente incómodo.