“Todos nos equivocamos”: Ignacia Michelson defiende su amistad con Sebastián Ramírez tras cuestionamientos de fanáticos de “Gran Hermano”

Ignacia Michelson se encuentra en el centro de la polémica entre los fanáticos de “Gran Hermano”, esto luego de compartir un registro junto a Sebastián Ramírez.

“Levantadores del rating”, escribió Nacha junto a la postal con el exparticipante, quien hace solamente un par de días renunció, por segunda vez, al reality de Chilevisión.

Historia de Ignacia Michelson | Instagram

En este contexto, es donde la influencer fue cuestionada por un seguidor a través de su cuenta de Instagram, debido a que ella también es amiga de Capelli.

Cabe recordar que el chico reality de 37 años y la bailarina mantuvieron un tóxico romance dentro del encierro de CHV, protagonizando peleas de alto calibre.

“Te están funando por hacerte amiga de la Cony y apoyas al Seba. ¿Qué opinas?”, le preguntó el cibernauta.

A lo que Michelson respondió: “El Seba es mi amigo hace mucho tiempo, aproximadamente hace como diez años... Y Cony también es mi amiga”, por lo que “no entiendo cuál es el problema”.

Según sus palabras, “una cosa es que ser amigo; y otra, avalar todas las actitudes. No somos dioses, somos humanos, todos nos equivocamos”. Así que “si yo me equivoco, me gustaría que me lo dijeran, y no que dejen de ser mis amigos”, explicó.