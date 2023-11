“Tengo una bomba”: Gissella Gallardo reveló el motivo de Pamela Díaz para rechazar su regreso a Tierra Brava

Gissella Gallardo debutó esta semana como panelista del programa “Sígueme”, de TV+, con un par de “bombas” noticiosas del reality “Tierra Brava”, donde detalló los motivos que impidieron el reingreso de Pamela Díaz al encierro y la razón de Angélica Sepúlveda para pelearse con Daniela Castro.

La periodista apareció en el estudio del espacio farandulero como reemplazo temporal de Michael Roldán, y en ese rol, contó algunas informaciones del espacio de telerrealidad de Canal 13, donde el futuro regreso de la Fiera a la casona de Perú concitó el interés de sus colegas del panel.

Las bombas de Tierra Brava de Gissella

“Tengo una bomba, y es que Pamela Díaz no volvería al reality de ‘Tierra Brava’. Porque no habría llegado a un acuerdo económico”, fue la enfática noticia que entregó la comunicadora, quien apuntó que debido a ese fracaso en las negociaciones con la producción del programa de Canal 13, es que la Fiera se dedicará en lo inmediato a sus proyectos de redes sociales.

“Va a retomar su podcast con Chiqui Aguayo”, aseveró la periodista, quien incluso se dio el tiempo para responderle a Julia Vial por los rumores de un acercamiento suyo con la producción de “Tierra Brava” para ingresar al espacio.

“Me (...) directamente (...) ah, bla bla. Yo no me metería en reality. Eso digo. Es que no es un tema económico, de hecho con las personas que hablé, pagan muy bien, pero yo tengo un tema de que mis niños, yo no tengo filtro, yo aunque esté con esta cuestión (sonopronter) hablo todo el rato, tengo mi humor negro, tengo la cuestión que tiro las cosas. Entonces, como que exponerme a eso, no. Y aparte, no estoy en edad ya”, afirmó.

En la misma línea, la periodista también aportó detalles de la pelea que hubo entre Sepúlveda y Castro, donde si bien la “Fierecilla de Yungay” fue apartada del espacio televisivo, en el caso de la ganadora de “Masterchef” eso no se dio debido a temas contractuales con Canal 13.

“En el contrato de los participantes, el punto ocho dice que no pueden retirarse. Hay multas por estas cosas, y son altas”, justificó.

