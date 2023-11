“What’s your problem, bitch?”: Eskarcita y Vivi protagonizaron hilarante batalla de inglés que se viralizó en redes sociales

Las “Reinas Bellas” de Gran Hermano Chile continúan entregando divertidos momentos en el reality de CHV. Durante la última emisión del programa, Eskarcita y Viviana protagonizaron una divertida escena que se viralizó en redes sociales. Las jugadoras tuvieron una hilarante conversación en inglés que atrajo toda la atención de los seguidores del programa.

[ Te podría interesar: “¡Pincoya traidora!”: Así reaccionaron las “Reinas Bellas” tras nuevos gritos fuera de la casa de Gran Hermano ]

Todo comenzó cuando Viviana pidió a Eskarcita que la ayudara con la limpieza de la cocina, diciendo, “Don’t go! Please, come here”. Sorprendida, Eskarcita respondió con un simple “What?”.

“Come here, come!”, continuó Vivi, Eskarcita, sin embargo, tenía otros planes y le respondió “No, I’m going to clean my bedroom”, indicando que debía ocuparse de la limpieza de su propia habitación.

La futbolista no estaba dispuesta a dejarlo así e insistió: “Come here!”. Fue en ese momento que Eskarcita, algo molesta, pero a tono de broma exclamó: “What’s your problem, bitch?... You needed me?” expresando su confusión sobre por qué la necesitaba tanto en ese momento.

Finalmente, Viviana confirmó su necesidad con un simple, “Yes, I need you”. Esta frase desencadenó una respuesta graciosa por parte de Eskarcita, quien preguntó de manera cómica, “For why?”, frase que llamó la atención en redes ya que está mal formulada. Sin embargo destacaron el hilarante momento de las jugadoras.

[ LEE TAMBIÉN: Gran Hermano anunció cambios en las reglas del juego de cara a la recta final: solo quedan 7 participantes ]

Es innegable que las “Reinas Bellas” siguen proporcionando momentos cómicos y entretenidos para los seguidores de Gran Hermano, manteniendo a la audiencia en vilo con sus ocurrencias y ocurrencias inesperadas y se han posicionado como favoritas para algunos seguidores del estelar.

Revisa el momento: