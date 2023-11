“Me quedé por ella, y no concibo llegar a la final sin ella”: Jorge se sinceró sobre sus sentimientos por Skarleth tras estar en placa de eliminación

Antes de la eliminación de Hans en “Gran Hermano”, Jorge Aldoney protagonizó un emotivo momento tras declarar su amor a Skarleth Labra.

Cabe recordar que el Míster Chile se encontraba en la placa de eliminación junto a su pareja y al futbolista, por lo que decidió tomar una drástica decisión si es que la joven de 18 años debía abandonar la casa más famosa del mundo.

“Es sumamente complicado, pero este momento iba a llegar tarde o temprano”, admitió Jorge antes de que se revelara quien de los participantes debía abandonar el reality.

Ante el complejo escenario, el jugador aseguró que “yo no estoy en búsqueda de esos 30 millones (de pesos), ni de llegar a la final porque mi premio ya lo tengo y está aquí, al lado. Ella sabe que no se irá sola, y si se llega a ir, yo me iré con ella y no tengo ningún problema en decirlo”, admitió.

En esa línea, Aldoney confesó sus sentimientos por la joven bailarina, afirmando ya obtuvo su más importante premio dentro del encierro. “Me enamoré, es ella, nadie más... no es plata, no es nada”.

“Desde que entré dije que mi objetivo era ser como yo soy; y si mi pareja no puede estar en un lugar, yo me iré con ella (...) eso es lo que hace una persona enamorada y así soy yo”, planteó.

Finalmente, Jorge afirmó que en el caso de que Skar deba abandonar el espacio, él inmediatamente renunciara a “Gran Hermano”.

“Yo estoy aquí por ella, me quedé por ella, y no concibo llegar a la final sin ella”, sentenció Jorge.