Azzartt Maveth reveló inesperado gesto de Bambino durante su embarazo: “Se quería hacer cargo”

La relación entre la influencer Azzartt Maveth y el ex jugador de Gran Hermano Chile, Fernando Altamirano, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Los dos ex chicos reality se conocen desde hace más de siete años y han compartido detalles sobre su relación, que alguna vez tuvo un tono romántico.

[ LEE TAMBIÉN: Azzart Maveth cortó todo con Bambino: “Cada quien por su lado” ]

En una entrevista reciente con el programa online Gran Espía, Bambino, como se le conoce a Fernando Altamirano, compartió algunos detalles sobre su historia con Azzartt. “Nos conocemos desde hace varios años, alrededor de siete”, dijo Bambino, insinuando que su relación comenzó como algo más que una simple amistad.

“Se dio la situación que Azzartt estaba embarazada y la cosa es que igual éramos chicos, yo tenía creo que 19 y Azzartt 20. Ella me dijo que igual sentía que no me quería cortar las alas, en ese tiempo yo jugaba a la pelota, entrenaba, estaba jugando en un club y que no quería darme una carga que no me correspondía”, contó el ex jugador de Gran Hermano.

“Fue súper bonito de su parte, súper madura. Yo le dije ‘pero yo no soy de arrancar’ o sea, sigámonos conociendo y ver qué pasa, pero Azzartt no quiso”, continuó señalando el futbolista.

En esa misma línea, el chico reality añadió que luego de tantos años destaca la acción que tuvo la tiktoker. “Ahora más grande y todo lo que me dijo, pienso que fue súper madura de su parte. Después no nos vimos en varios años”, sostuvo.

Azzartt, por su parte, complementó el relato de Fernando, desclasificando cómo vivió ella ese momento. “Nosotros nos estábamos conociendo, él siempre ha sido muy caballero, muy atento. Me acuerdo que él estaba estudiando y yo estaba embarazada cuando comenzamos a salir, pero no le conté. Y después cuando caché que iba más allá, le dije y recibí una reacción que uno se espera”, partió contando.

“Es obvio que si decía ‘estoy embarazada’, y obviamente no era de él, esperaba algo como ‘chuta, bueno, que esté bien’, pero él no, se quería hacer cargo y fue más chocante todavía”, aseguró la tiktoker conocida como “la tía de la micro”.

Finalmente, la ex Tierra Brava se sinceró declarando que: “Yo sentía que iba a ser una carga para él con Facu (su hijo). No tenía qué ofrecer en una relación, estaba arrendando una pieza (…) Fernando tenía más proyectos, estaba estudiando, jugando a la pelota y ahí fue como decisión mía, no lo volví a hablar más”.

Revisa el momento a continuación: