Gran Hermano le paró los carros a Pincoya tras acusación de sabotaje: “No entiendo por qué permaneces en mi casa, si sientes que…”

La mujer chilota Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya sin glamour, nuevamente protagonizó una discusión con “Gran Hermano”. Ella lo acusó de sabotear su botón durante la actividad de la subasta, por lo que estaba sumamente enojada con el dueño de casa.

Pincoya fue a pedir que le abriera el sauna, pero Gran Hermano se negó. Él le preguntó por qué debería hacerlo, y Jennifer contestó que debido a que se los da a todo, pero el dueño de la casa le respondió que ella lo estaba maltratando.

“Yo no te maltrato, tú me maltratas a mí, y agradece que no lo dije en la pantalla, solamente porque podía estar presente mi hijo y él podía llorar”, señaló Jennifer, y Gran Hermano le preguntó si es que esto era una amenaza.

La participante le declaró la guerra y reiteró su molestia, por lo que Gran Hermano le contestó que “tú tienes todo el derecho a enojarte conmigo, aunque yo considero que no tienes razón. Pero, no voy a tratar de convencerte, eres una persona adulta, lo suficientemente grande como para sacar tus propias conclusiones”.

“Lo que no voy a permitir son tus actos de rebeldía a las normas que rigen mi casa. Si yo te digo que no puedes susurrar, me tienes que hacer caso”, continuó. Jennifer se defendió e insinuó que sólo la reta a ella y a los demás no.

“¿Por qué estás aquí?”

Ante esto, Gran Hermano le contestó “Si tú crees que te estoy perjudicando de manera deliberada, entonces no entiendo por qué permaneces en mi casa, si sientes que te estoy perjudicando. Si piensas eso, ¿por qué estás aquí?”, le consultó.

Jennifer le contestó amenazantemente que “te voy a dar la pelea hasta el final porque tus preferidos no van a ganar”. El dueño de casa afirmó que no tiene favoritos y le preguntó los nombres de sus supuestos preferidos, pero Jennifer se abstuvo ya que no quería ser grabada, pero prometió revelarlos después.

Además, Pincoya le contó que otros participantes hablan mal de él, y Gran Hermano le recordó que él ve todo. “Todas las personas pueden tener algún disgusto con las reglas de esta casa. En el ámbito de la convivencia eso es absolutamente lógico, lo que no es lógico es que casi desde el primer día eres la única persona que permanentemente inclumple las reglas”, declaró.

Gran Hermano le aconsejó que tuviera un poco más de autocrítica, y finalmente Jennifer se arrepintió de pedir el sauna, y se fue del confesionario.