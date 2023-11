Francesco Gazzella debutó en la conducción de “Teletrece AM”: “Salió como queríamos… tratando de ser más cercanos”

Este lunes 6 de noviembre fue una mañana de renovación en Canal 13, en especial con los dos programas con los que parte su transmisión. Primero, “3X3″, que ahora va a las 5 AM y con la conducción de Luis Marambio y Camila Espinoza, y luego a las 06:00 horas con un renovado “Teletrece AM”, en donde Francesco Gazzella se sumó a la conducción del noticiario junto a Natalia López.

“Estoy feliz, estuvo entretenido, lo pasé bien, lo disfruté y me sentí súper apoyado”, dice el también panelista del matinal “Tu día” tras haber hecho su debut en el programa informativo del departamento de prensa de Canal 13 liderado por Claudio Villavicencio.

Gazzella agrega que “hubo noticias súper importantes y delicadas, como todo noticiario, pero al margen de que hay muchos momentos de seriedad, periodismo y rigor, me sentí relajado. Se dio justamente lo que veníamos ensayando en los últimos días, un estilo distinto de programa y, en ese sentido, salió como queríamos, tratando de ser más cercanos, de abrir una ventana a la ciudad y siento que vamos por buen camino”.

Teletrece AM Canal 13

Francesco destaca que “hay que ir convocando a nuestra audiencia y a nuevas personas que aquí no solamente se van a poder informar, que es lo que necesitamos en las mañanas para comenzar nuestro día, sino que además van a poder conectar con una energía que nos permita iniciar el día con buen ánimo. Aquí les informaremos y tendrán ganas de comenzar el día”.

Por su parte, Natalia López comenta que “lo más importante es que lo pasamos bien y eso siento que se transmite en pantalla, por lo que me quedo con la sensación de un muy buen debut”, añadiendo que “todas las mañanas van a ser un desafío, así que a seguir con todo. Ambos tenemos muchas ganas, tenemos compromiso con lo que estamos haciendo y creo que sólo van a venir cosas buenas”.

El lado B de la nueva dupla

Respecto a cómo está viviendo la nueva dupla de “Teletrece AM” el asumir en conjunto el noticiario matutino del 13, Natalia López señala que “nos llevamos súper bien” y Francesco Gazzella hace énfasis en que “esta es una dupla de verdad, no solamente para la televisión”.

En ese contexto, su partner detalla que “el amigo acá hasta me invitó a almorzar ya, así que rápidamente pagó el piso (ríen ambos)… y tampoco nos para la lengua. Ayer, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo en algunos temas, lo que habla de que estamos bien compenetrados en la buena onda y en la pega”, mientras que Gazzella enfatiza en que “aquí hay un buen trabajo en equipo y eso es bonito y se agradece”.

Acerca de cómo fue la noche de este domingo, previo a su debut en “Teletrece AM”, Natalia López echó al agua a su nuevo compañero y entre risas le dijo “di la verdad de porqué no te quedaste dormido temprano”, a lo que el periodista se sincera: “Me costó un mundo quedarme dormido y fue porque ayer terminé el capítulo final de una serie que llevaba como 10 años (una serie del tipo de contenido que a él le gusta, el animé)... y yo con los capítulos finales me involucro, así quedé un poco triste. Sin embargo, eso me salvó de no quedarme toda la noche pensando en el programa y me permitió llegar tranquilo hoy en la mañana”.