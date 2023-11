“Inventó un estallido social en su cabeza”: Frase de Pincoya desató ola de memes en las redes sociales

La polémica de la radio de “Gran Hermano” continuó en el último capítulo del reality. La actividad se realizó nuevamente después de los fuertes descargos de Jennifer Galvirini (Pincoya) durante una gala en vivo, pero ella se rehusó a participar por segunda vez.

Una vez que fueron leídas las instrucciones, las cuales hacían hincapié en la participación de los integrantes que no estuvieron presentes en la primera edición del programa radial, pero Pincoya manifestó claramente su nula intención de participar.

Ella festejó su “triunfo simbólico” a la producción y los participantes que la excluyeron por ser del sur, según su percepción. Cuando fue Pincoya quien se restó voluntariamente debido a que no fue escogida inmediatamente como la locutora, pero Jennifer acusó discriminación por su forma de hablar.

La actividad comenzó, pero Pincoya no estaba cerca de los micrófonos. Francisco fue a hablar con ella para ver cómo estaba, y la mujer chilota seguía indignada. “¿Tú sabes por qué pusieron ahora lo de la radio, no? Porque los hueones de allá donde vivo, toda mi gente, tiene que haber dejado la caga. Yo ahora no voy a ir”, aseguró.

"porque los wns de allá donde vivo, mi gente, tiene que haber dejado la caga"



HZJDJDJDI PINCOYA QLA SE INVENTO UN ESTALLIDO SOCIAL DE LA NADA EN SU CABEZA...#GranConstanza

pic.twitter.com/pUVA3pt3Eh — 🩰 (𝓒𝓸𝓷𝔂'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) November 3, 2023

¿Manifestación social?

Esta frase de Pincoya despertó una ola de memes creados por los seguidores, quienes afirmaron que nunca hubo una manifestación de apoyo hacia Jennifer después de la pelea que originó por la radio.

Jajjajaja delirios de grandeza ajajjaja — day (@daycholula) November 3, 2023

Cuatico como se le subieron los humos — Ddddddanni (@daaaaaaannnnnnk) November 3, 2023

La gente de ancud cuando empezó el estallido xq Jennifer no participo en la radio 🤡 #GranConstanza https://t.co/lDdKMWr1SD pic.twitter.com/D6kpJdSBrG — GH al 3331 🐬 (@Tortaa_Casa) November 3, 2023

La Pincoya jura que se generó un estallido social en el sur por la falsa discriminación que inventó. Está delirando mal.#GranHermanoCHV #GranHermanoChile #TheLulosShow #LaResistencialulo #GranConstanza pic.twitter.com/zKC3QES0Kb — ComentandoTele (@_ComentandoTele) November 3, 2023

pincoya: “hicieron esto de vuelta porque seguramente mi gente habra dejado la cagá”

la gente de chiloe: #granconstanza pic.twitter.com/JTcEkMVnHN — (cony’s version)🩰🧚🏻‍♀️🫶🏻 (@usermmm190) November 3, 2023

#GranConstanza #ReinasBellas #distrito12



Urgente: pescadores de chiloé destruyen bote, porque pincoya no participó en radio de GH y porque le ofrecieron alfajor en vez de pijamada pic.twitter.com/Me0MEBpU77 — Conycentrica (@conistasgh) November 3, 2023

la supuesta marcha apoyando a la pincoya #GranConstanza pic.twitter.com/0FH77Lug0g — naty (@grimespvscal) November 3, 2023

Lo que la Pincoya cree que pasó en Chiloé porque no participó en el juego de la radio#GranConstanza pic.twitter.com/heuHNlcoDM — Rodrigo HL (@rodherlobsf) November 3, 2023

la pincoya diciendo que su gente hizo una protesta, la gente:#GranConstanza pic.twitter.com/QDW053zNug — kaooop (@kaaopp) November 3, 2023