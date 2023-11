¿Extraña a Daniela Aránguiz?: Luis Mateucci se confesó con su compañero en “Tierra Brava”

En el último capítulo de “Tierra Brava”, una interesante conversación se dio entre Luis Mateucci y Fabio Agostini, la cual dejó al descubierto los sentimientos del argentino sobre Daniela Aránguiz, su expareja que dejó en el mundo real, bueno, hasta el momento.

El español le consultó a Luis si es que extrañaba a Daniela, por lo que él respondió que “más allá de que extraño. No sé si la extraño, porque con la Chama estoy bien”.

Sobre su pareja dentro del encierro, Luis dijo que “es una mina que me cuadra porque, aunque claramente estar aquí adentro es distinto que afuera. Con todo lo que hablo, me cuadra. Me sorprendió que pensamos muy iguales”.

El ingreso de Daniela

Sin embargo, lo que Luis no sabía en ese momento es que Daniela Aránguiz estaba en conversaciones para entrar al reality, lo cual se concretó. Esta semana, la diva de la farándula entró a “Tierra Brava”.

Es cuestión de tiempo para que la audiencia vea el rostro de Luis al ver a Aránguiz, y si es que su sentir cambia al ver a la mujer a quien le pidió ser su novia semanas antes de entrar al reality.