“El amor que sentía se me apagó en un minuto”: Bambino contó cuándo dejó de querer a Alessia

El participante de Gran Hermano Fernando Altamirano sinceró lo que sintió cuando vio a su expareja Alessia Traverso reingresar al reality de CHV -tras ser eliminada y volver en el repechaje- y gritar a los cuatro vientos que estaba soltera, confesando que fue lo mejor que le pudo haber pasado.

Así lo contó durante una actividad realizada en la casa estudio, donde algunos de los participantes realizaron un podcast, simulando un programa radial.

Fue Jorge Aldoney en su rol de conductor quien le realizó la consulta directa al corazón.

¿Qué sentiste en tu corazón, qué tanto te dolió el haber visto por televisión que Alessia decía ‘estoy soltera, ahora puedo brillar’”?, le preguntó.

Según contó Bambino, se sintió decepcionado, pero le permitió abrir los ojos y comenzar a brillar él también.

Bambino sobre Alessia Traverso

“Sinceramente yo estaba más mal los días anteriores al ingreso. Cuando pasó eso sinceramente fue algo muy positivo para mí porque me hizo un clik en la cabeza. Me decepcioné y el amor que sentía se me apagó en un minuto”, señaló.

Además, agregó que luego de esa puñalada a todo el amor que le entregó, su vida tuvo un cambio, pero para mejor.

“Creo que se equivocó en esa actitud que hizo la Ale, de hecho lo conversamos. Me pidió disculpas. Tampoco fue algo grave que haya hecho, yo le dije ‘está bien, tú puedes estar soltera, la vida es así. Solo que, desde ese momento, para mí todo empezó a salir mejor en mi vida. Me sirvió”, sentenció.

Alessia Traverso, en tanto, en su regreso al reality comenzó una relación con Raimundo Cerda, la cual continúan en el exterior, tras salir ambos eliminados de Gran Hermano.