Todo por una palta...robo hormiga desató tremenda pelea en Tierra Brava

En Tierra Brava, la sólo falta de una palta en la cocina hizo que todos empezaran a especular con quién podría haberla sacado. Daniela Castro indicó de inmediato a Luis Mateucci como posible culpable, y éste reaccionó airado, culpándola de andar “de víctima por la vida”.

Dani se tomó personal la respuesta de Luis, por su historia de vida. “Con razón estás solamente en realities, si no te da el mate”, le dijo al argentino antes de irse de la cocina. Luego la discusión continuó con Guarén y Chama, donde la venezolana fue acusada por la chilena de ser soberbia y siempre afirmar que le va a ganar y va a “matar” a toda persona que le discuta.

LEE MÁS: “Te ama, dice...”: médium comunicó a La Botota con su madre fallecida en Tierra Brava

La pelea escaló

La pelea subió de nivel y Guarén se fue de la cocina, mientras Chama la seguía gritándole. “Aprovecha de terminar de pelear porque es tu última pelea. Te vas, te vas, te vas. Me hubiera gustado eliminarte”, le cantó burlescamente la modelo.

Tras la pelea, mientras todos en la casa discutían lo ocurrido, Dani se refugió en el baño, y Uriel y Jhonatan fueron a consolarla. “Me sentí como cuando la gente me escribe en los comentarios, me prendió esa herida mía”, se lamentó la ex “MasterChef”.

“Yo también entiendo cuando uno se toma las cosas por traumas pasados. Basta una palabra que te diga la persona equivocada y te detona todo. Viéndolo de afuera, Luis es un ahue..., está claro, pero no creo que sea así de mala leche”, le aseguró Jhonatan.

Para cerrar la discusión, ya algo más enfriados los ánimos, Chama autorizó a Luis para ir a reconciliarse con Dani y Guarén, y él lo hizo, incluso dándole un beso a esta última.

Los robos continuaron...desaparecieron huevos

A pesar de todo, los robos de comida continuaron en la casa, pues a la mañana siguiente se extraviaron 10 huevos. Todos sospecharon de inmediato de Luis y Chama. “Él esconde los atunes, la piña, todo. Más de la mitad de la compra de la semana se la guardó con la Chama”, reclamó Eva contra su capitán.

Posteriormente, conversando con el capataz, Chama habló de lo enemistada que está con sus compañeros. “Aquí son todos hipócritas, no son capaces de decir las cosas a la cara”, dijo, y reveló que, de tener que eliminar a alguien, “sacaría a la Guarén porque es la más cochina”.

Consultada por el capataz acerca de si, de tener la oportunidad, se comería todos los huevos de la casa, la venezolana admitió que sí. “Yo sí me los comería, hoy más que nunca. No hay compañerismo”, sostuvo.

Luego, Luis y Chama pelearon con Shirley porque ella se levanta tarde y no hace las labores de la casa que le corresponden. “Si yo duermo o me paro es mi problema, no el tuyo. Si no quiero hacer actividades es cosa mía”, le enrostró la peruana.