Placa de eliminación: Papá Lulo es uno de los cuatro nominados a dejar Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano ya definieron una nueva placa de eliminación, quedando cuatro jugadores con riesgo de abandonar la casa estudio en Argentina, el próximo domingo por votación del público.

Se trata de Francisco Arenas, Viviana Acevedo, Fernando Altamirano y Scarlette Gálvez, quienes recibieron la mayor cantidad de nominaciones de parte de sus compañeros.

Si bien, en primera instancia, Sebastián Ramírez se encontraba en placa puesto que Vivi le había realizado la fulminante, consiguió la inmunidad luego de ganar la prueba de líder.

Por esto motivo, aparte de asegurar dos semanas más en el reality, tendrá la opción de salvar a uno de sus compañeros. Quienes corren con mayor ventaja sería Papá Lulo y Scarlette, puesto que sus sus votos para mandar a placa de eliminación fueron para Vivi y Bambino.

Sebastián salvará a uno de la placa

Esta decisión se resolverá este jueves, durante la emisión en vivo del programa satélite.

Respecto a las votaciones, entre quienes nominaron a Francisco, sorprendió el voto que le entregó Constanza Capelli, con quien mantenía una gran amistad al interior del encierro, casi de padre e hija. Relación que se quebró cuando él le dijo que la consideraba una persona agresiva.

Scarlette también entregó sus votos contra Papá Lulo, señalando que espera que “se vaya luego”.

De igual forma, esto podrá cambiar debido a una actividad del teléfono rojo donde una de las llamadas permitirá al jugador que conteste, reemplazar a un participante de la placa de eliminación.

“Deberás reemplazar a un jugador de la placa por uno que no esté. Si estás en placa, no puedes salvarte ni agregar al líder de la semana”, se escuchará decir a la voz en off de Gran Hermano en la quinta llamada que reciban en la casa.