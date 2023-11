Natalia López y Francesco Gazzella liderarán la nueva etapa de “Teletrece AM” desde el próximo lunes

A partir del lunes 6 de noviembre, “Teletrece AM” tendrá un nuevo aire. Ahora desde las 6 de la mañana y hasta las 08:00 horas, el clásico noticiario matutino de Canal 13 empezará una renovada etapa y lo hará con una nueva dupla de conductores. Es que a Natalia López se sumará ahora Francesco Gazzella en la conducción, ante la partida de Polo Ramírez.

Cabe recordar que Francesco Gazzella durante los últimos dos años ha destacado como panelista de actualidad del matinal “Tu día”, una labor que continuará haciendo en paralelo a su conducción del nuevo “Teletrece AM”.

“Como departamento de prensa de Canal 13 tenemos una tradición importante y una marca y un sello que nuestro público valora, pero eso no implica que no vayamos a la vanguardia, por el contrario, estamos siempre preocupados de innovar y de sintonizar con las necesidades de los televidentes. Es por eso que nuestro noticiario de las mañanas, ‘Teletrece AM’, se renovará, con el objetivo de lograr una propuesta más cercana, cálida y de cara a partir mejor cada día”, da a conocer Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa del 13.

A lo anterior, el ejecutivo agrega que “Francesco Gazzella se unirá a la conducción del programa junto a Natalia López, formando una dupla de periodistas cuya misión es conectar con el público de hoy y con lo que cada mañana queremos entregarle a la audiencia en post de un noticiario ágil, empático y actual desde todo sentido”.

Francesco Gazzella: “Es un espaldarazo”

En relación a su llegada al noticiario de las mañanas del 13, Gazzella señala que “estoy feliz… es un tremendo desafío y lo digo con mucha seguridad. Las noticias son siempre importantes y partir el día y levantar a las personas es un desafío no menor cuando se hace con cariño, con ganas y con buen periodismo”.

Dentro de ese contexto, Natalia López comenta que “en base a lo que quiere el público de la mañana, nosotros entregaremos información más de servicio y lo que a uno le pasa frente a ciertas cosas. O sea, no se trata sólo de entregar información, sino que también la gente se pueda identificar con nosotros, con lo que estamos contando. Dentro de eso, yo diría que mantendremos el espíritu del noticiario, pero tendremos una forma más amena y cercana de entregar las noticias, que es lo que el público está queriendo y que le ha funcionado bien a ‘Tu día’”.

López complementa que “la idea es que la gente no sienta que hay un quiebre entre las 7:59 y las 8 de la mañana, sino que haya una transición y una conversación natural entre ‘Teletrece AM’ y ‘Tu día’. En el fondo, que la gente vea y note la mañana en Canal 13 como una sola, en estilo y manera de entregar la información”.

Francesco Gazzella, por su parte, enfatiza en que “el nuevo ‘Teletrece AM’ se viene convocante, con ganas de que nos prefieran y con ganas de lograr que las personas al momento de empezar su día digan ‘quiero ver el 13 porque me gustan cómo me entregan los temas en la mañana, cómo me hacen un resumen de lo más relevante y cómo me invitan a saber lo que viene durante el día y qué es lo que más puede marcar mi día’”.