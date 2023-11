Una fuerte pelea se desató en “Tierra Brava”: Botota Fox y Fabio Agostini protagonizaron tenso round

Una fuerte pelea ocasionó la nominación de Fabio Agostini, quien tuvo que escoger a alguien de su equipo para enfrentarse al proceso de eliminación después de que su equipo haya recibido una sanción por el incumplimiento de las reglas de “Tierra Brava”.

El equipo perdedor de cada semana tiene que dormir y convivir en la pieza de los establos, debido a su derrota no pueden disfrutar de la comodidad de la zona VIP, ni atravesar a esta ala de la casa. Sin embargo, las mujeres del equipo verde (Pamela Díaz y Valentina Torres, alias “La Guarén”) no cumplieron esta regla.

Debido a este desacato, el capitán del equipo verde, quien ganó la prueba de la semana, tuvo que elegir a uno de sus compañeros para que se enfrentara a la prueba de salvación, y unirse a Shirley Arica, Botota Fox y Valentina Torres, quienes ya estaban en riesgo de irse.

La polémica decisión del capitán

Agostini escogió a Max Cabezón, y como razón entregó que él había manifestado sus ganas de enfrentarse a más competencias. No obstante, esto no fue bien recibido por una de las duelistas del equipo rojo, Botota Fox, quien reclamó que era injusto no nominar a Pamela Díaz, debido a que era una de las culpables de esta sanción.

La comediante fue a increpar al capitán del equipo verde, y le consultó por qué no nominó a alguien que estuvo durante el conflicto que resultó en una sanción. “¡¿Por qué chucha no le dices a Pamela lo que tienes que decirle?!”, reclamó Botota, quien señaló que Fabio no se podía enfrentar a Díaz.

Stephanie Fox le decía que estaba “abrochándole los zapatos” a Pamela, y Fabio le dijo que era su equipo, por lo que no se tenía que meter, y señalaba que estaba asustado por competir en contra de Max, por lo que prefería competir con La Fiera, quien en ese momento estaba enferma.

La pelea continuaba, se arrojaban los mismos puntos que Fabio le tiene miedo a Pamela y le hace la pata, y que Botota estaba asustada de competir con Max. Los argumentos se reiteraban y los gritos incrementaron.

Afuera, Pamela Díaz y Arturo Longton especularon que Botota prefería competir con la Fiera debido a que creía que tenía más posibilidades de ganar.