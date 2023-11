“¡No participaré!”: Pincoya nuevamente se restó de la actividad de la radio en “Gran Hermano”

No participa de la radio.

No usa micrófono reiteradamente por casi una hora.

Susurra

Tapa el micrófono

Manda a la mierda a los conductores



Qué nivel de protección a Jennifer

¿Por qué @GranHermanoCHV ?

El público ya no se ríe con ella, la casa ya no la pesca #GranConstaza pic.twitter.com/sIMv6rJXht