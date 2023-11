Bajaron el sueldo: Paty Maldonado y Raquel Argandoña dejaron en evidencia compleja situación de TV+

En el programa del viernes pasado de “Tal Cual”, las animadoras del programa, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, dejaron expuesta la situación que está viviendo el canal TV+, está faltando dinero por lo que le bajó el sueldo a los animadores.

La cantante comenzó relatando la negociación de su contrato con Gonzalo Cordero, el productor ejecutivo del canal, en donde fueron a almorzar juntos, el cual terminó pagando ella y tuvo que devolverse caminando porque el productor no llevó el auto.

Maldonado reveló que dentro de esa comida, Cordero le habría dicho que “el canal necesitaba una ayuda de parte de nosotros, que hiciéramos todo lo posible para que esto siguiera. Que si nosotros nos íbamos al chancho, esto podía terminar, no era la idea porque había gente que vivía de esto. Hay muchas familias detrás de esto”.

Bajo de sueldo

La animadora contó que esto la comenzó a emocionar, por lo que le contestó a Cordero, “no hueves más, ya bájame el sueldo, conchatumare”, lo que despertó las risas de José Miguel Viñuela. Su amiga agregó que ese discurso se lo habría dicho al resto también.

Argandoña le preguntó si es que le habían subido el sueldo o no, y Maldonado le contestó que “no me lo bajaron”, pero ya firmó con el canal para el próximo año. La animadora le aseguró que a todos les pasó lo mismo.

Raquel reveló otra medida que está tomando el canal, “lo bueno es que tú no vas a pagar estacionamiento porque como chocaste, no tienes auto. Desde enero, nosotros tenemos que pagar estacionamiento (...) Todos los rostros o la gente que trabaja acá, porque rostros ya no habemos, tenemos que pagar”, agregó.

“Siento que entre los tres vamos a tener que hacer una vaca para ayudar a Gonzalo”, lanzó Viñuela.