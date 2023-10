“Tierra Brava” definió a la segunda persona nominada: polémica participante llega al sector VIP

El equipo rojo “Puro fuego” tras perder la competencia en equipo se enfrentó a la prueba de salvación para definir quién será la segunda persona nominada para abandonar la casona de Perú, como igual quién disfrutará de los beneficios del sector VIP en “Tierra Brava”.

La prueba consistía en sostener un jarro con un pie, por lo que tenían que resistir en primera instancia apoyados con una mano en un podio, y después tenían que equilibrar completamente el jarro con su pie y concentrarse para que éste no se caiga.

Camila Arismendi y Junior Playboy fueron los que en primera instancia se veían más complicados, pero de un momento a otro Botota Fox perdió el equilibrio, su jarro cayó y se convirtió en la segunda nominada para enfrentarse al nuevo proceso de eliminación.

Eva Gómez se dejó caer una vez que perdió su compañera, y la siguió Camila, quien perdió la concentración. Luis Mateucci la siguió al apoyarse en el pedestal, Junior cometió la misma falta y tuvo que abandonar la prueba. Entre Uriel “Futuro fuera de órbita” y Chama estaba el ganador, y finalmente la participante venezolana obtuvo el triunfo.

“Botota jamás se irá”

Una vez que terminaron todos la prueba, Sergio Lagos le consultó a Botota cómo se sentía tras convertirse en el próximo nominado. “Estoy tranquilo, podía pasar, soy súper despistado, me cuesta concentrarme, me dio un pequeño calambre en este pie, pero estoy contento igual”, partió.

“Cuando uno va a estas instancias, es cuando demuestras que puedes llegar a la final, y mientras más competencias mucho mejor (...) puedo eliminar a cualquiera, me quiero quedar, lo voy a dar, me puedo salvar, puedo ir a eliminación, pero siempre estoy creyendo en mí porque Botota jamás se irá”, terminó.

Por otro lado, Chama al decir sus impresiones después de ganar la prueba, ella dijo que “ninguno me pasa, voy a llegar quizás a incomodarlos… y eso no me gusta, ¡me encanta! Se incomodan ellos solos, yo no voy a incomodar, voy a bañarme rico, voy a mirarme en el espejo”.

“Este triunfo se lo dedico a mi equipo, me sentí en deuda la verdad, no podía renunciar. La verdad es que lo pasé malísimo, siento que es responsabilidad mía que ellos estén en riesgo ahora”, cerró.