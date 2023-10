Cony Capelli se defendió de Seba y Rai: “¡Con mucho gusto soy popular, soy del pueblo, qué tanto te pica!”

La participante de “Gran Hermano”, Constanza Capelli, tuvo un momento de jolgorio después de que le recordaron lo querida que es por el público, mientras Sebastián Ramírez y Raimundo Cerda estaban buscando una nueva pelea.

Una vez que terminara el proceso de eliminación, Seba le recriminó a Cony por alegrarse tras no estar en riesgo de eliminación y que Francisco fue nominado, quien fue una de las personas que ella votó para irse ya que le dijo en la gala en vivo que era una persona agresiva, y le dio la espalda tras retornar a la casa por el repechaje.

El joven sancionado por dichos homofóbicos le aseguró a Cony que se pelea con todo el mundo, y que las personas que una vez fueron sus más cercanos (Francisco y Jennifer), la dejaron sola. Ella estaba calmada contestándole, mientras él gritaba cada vez más y se terminó yendo al patio.

“Aunque te pique”

Cuando él se fue al patio escuchó los gritos del fanático de Constanza, quien ha manifestado su apoyo hacia la bailarina en numerosas ocasiones. Por esto, él se devolvió enojado y contó: “está gritando: ‘Cony a la final, Cony te amo’, el mismo hueón de hace cinco meses”.

Él repetía que todo eso era “pobre”, y Capelli le dijo contenta: “tengo a varios obsesionados conmigo, menos mal que peso menos que un paquete de cabritas, que tengo a un loco que se toma el tiempo de venir a gritarme a mí. Por algo será, la gente ve todo”.

Raimundo Cerda se metió y le contestó que seguía ahí porque llegaba un mes inmune, por esto Constanza le replicó: “llevo aquí cinco meses, aunque te pique. Aunque te pique”. Rai seguía y aseguró que sigue porque dos veces la salvaron sus compañeros de placa, las dos por Scarlette.

“Si me salvan es por algo, porque hay gente aquí adentro que sí me quiere. ¡Vaya con su marido, chao!”, exclamó. Sebastián Ramírez y Raimundo Cerda comenzaron a gritarle desde la pieza, y ella recalcó “Dos contra uno. The fucking winner es Constanza Capelli (la ganadora es) ¡Con mucho gusto soy popular, soy del pueblo, qué tanto te pica (...) no nací en cuna de oro, así que corta el huebeo!”, cerró.