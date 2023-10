“Normalicemos los peos”: El divertido momento de Dani Castro en “Tierra Brava” que generó reacciones en redes

Durante uno de los capítulos más recientes de “Tierra Brava”, Daniela Castro protagonizó un cómico momento tras tirarse un gas al interior del encierro.

El instante fue rescatado por una cuenta en TikTok, en donde se ve como la exMasterChef le dice a Max Cabezón que no se acerque a ella porque puede sentir el olor.

“No, no, no, no vengas. Hay un área”, le dice Dani haciendo un círculo alrededor de ella con sus brazos.

“¿Cómo que un área? ¿Te tiraste un peo?”; le preguntó el nuevo participante del equipo verde mientras se alejaba, a lo que Castro afirmó.

Este hecho generó una ola de reacciones entre los usuarios de la redes sociales, quienes destacaron la honestidad de la participante, y también, afirmaron que los gases deberían ser una cosa natural, que no se deberían ocultar.

“Normalicemos los peos”, “Siempre honesta, me encanta”; “Él me encantó jajaja todo natural piola respeto su espacio”; “Lo más normal de la vida”; “Ella es tan real”; “Los pedos es lo más normal y natural del mundo”; fueron algunos de los comentarios.

Acá puedes revisar el momento: