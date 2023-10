“Estás metida como en una secta, no es normal”: Paula Pavic habla de su nuevo cambio de vida

Hace días atrás, en un adelanto del programa Podemos Hablar de CHV, que saldrá emitido el próximo viernes, Marcelo Ríos confesó que hay cosas de su esposa Paula Pavic que no le gustan, confesando que la relación está muy quebrada. Ahora, en entrevista con Nataly Chilet, la mujer contó cuál es su nuevo estilo de vida, que tanto le desagrada a su marido.

Se levanta a las 4:45 de la mañana todos los días, sin excepción. Está escribiendo una trilogía de libros sobre negocios digitales y enfocada al cien por ciento en el desarrollo personal.

“Cuando comencé mi viaje en el desarrollo personal, sentí la necesidad de comunicar, de compartir mi experiencia. Quiero que todos escuchen lo que tengo que decir ahora”, contó para el canal de Youtube “Chilet Talks”.

Además, agregó que “me metí en un mundo que me fascinó. Ahora estoy alucinadísima y cada día aprendo más y desarrollándome mucho más”.

Sin embargo, no todos comparten su nueva vida, tal como lo dijo Marcelo Ríos y ella misma reconoce que “suena súper loco” y “es difícil de explicarlo”.

“Me pasa que como estoy tan aislada de la vida normal cotidiana de las personas que están tan metidas en el sistema, que cuando comento esto que para mí es tan normal, hablarlo con alguien que no lo ve tan normal es como chocante para esa persona. Lo ven como ‘estás metida en una secta, en una cosa rara, porque no es normal, no puede ser que sea tan bueno, es muy bonito para ser verdad’”, confesó.

Pero, Paula Pavic está feliz con su nueva vida y hábitos saludables para “sentirme bien, despertarme a las cinco de la mañana, ponerme incómoda, buscar ese placer en sentir incomodad”, dijo en relación a la voluntad y disciplina para salir de su zona de confort.

¿Qué dijo Marcelo Ríos?

“(Los últimos tres años) han sido pésimos porque ella cambió, entonces estamos en épocas diferentes de la vida… está metida en cosas que a mí no me gustan, y yo estoy metido en cosas que quizás a ella tampoco le gustan. No estamos en el mismo camino, no estamos alineados”.