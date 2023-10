Claudia Conserva publica emotivo y sororo mensaje en el Día Internacional del Cáncer de Mama

Claudia Conserva publicó un emotivo y necesario mensaje, dirigido a las mujeres, a raíz del Día Internacional del Cáncer de Mama.

Este cáncer es el más común y frecuente en la población femenina en Chile. Asimismo, es la segunda causa de muerte en los mujeres en nuestro país.

En virtud de estos antecedentes, la conductora de televisión decidió compartir su expriencia personal en este tema, en un mensaje de sororidad que puede ayudar a sus compatriotas del género, a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Si estoy escribiendo esto, es porque me hice la mamografía, un examen me salvó la vida”, inició sus palabras.

Claudia advirtió que, en su caso, “no hubo señales, no había antecedentes, no había un bulto palpable que me hiciera sospechar … Invisible”.

“Busca un mes del año y ordénate de tal manera que todos los años sepas que te toca. Nunca te lo saltes, piensa que nunca me lo salté y aun así apareció”, recomendó.

La conductora de “Claudia Conversa” manifestó que “lo importante es que lo pillamos a tiempo y pude hacerme un tratamiento. Hoy, estoy sin cáncer, con controles cada tres meses y aunque suene contradictorio, la experiencia más dolorosa de mi vida hizo que ahora sea una mujer que vive desde la alegría. Me siento contenta”.

“´Tengo tres meses más para vivir y no pienso desperdiciar ni un segundo en cosas o personas que no valen la pena´. ‘Nada importa y todo pasa, mis frases favoritas’”, compartió.