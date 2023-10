A lo Camiroaga: Fernando Solabarrieta desclasificó frustrado debut en teleserie de TVN

El periodista deportivo Fernando Solabarrieta desclasificó su frustrado paso por el área dramática de TVN, cuando estuvo a un paso de convertirse en un galán de teleserie tras ser invitado a participar en la exitosa y recordada telenovela “Rompecorazón”.

Así lo reveló en un live de Instagram con Publimetro, dando cuenta de su casi participación en el dramón de los años 90, protagonizado por Francisco Reyes y la fallecida actriz Carolina Fadic.

Fernando Solabarrieta y su casi participación en Rompecorazón

“Yo he tenido distintas invitaciones...desde que me ofrecieron ser actor en los años 90″, dijo respecto a la época donde animadores como Felipe Camiroaga fueron parte de las ficciones TVN, canal que fue amo y señor del género, de la mano de María Eugenia Rencoret, quien actualmente lidera con éxito el área dramática de Mega.

Según explicó, el motivo para rechazar la oferta, fue porque en esos tiempos era fiel a su profesión.

“En ese momento mi respuesta fue ‘no, yo soy periodista, se los agradezco mucho’”, explicó.

Pero, a pesar de querer mantenerse bajo perfil, reconoció que de igual forma llegó a realizar una prueba de actuación.

“Fui citado a una prueba de cámara para iniciar esta ‘carrera’ y fui. Llegué hasta la prueba de cámara y ahí me animé, agarré valentía...”. Sin embargo, confesó que no la pudo hacer.

“Les dije ‘saben qué muchachos, no puedo’. Básicamente porque yo tenía mucho respeto a las profesiones y yo no era actor...Pero yo creo que con los pasos de los años, lo que sucedió es que no me atreví de desarrollar otro ámbito”, sinceró el periodista quien actualmente se define como un “comunicador” en el más amplio sentido de la palabra.