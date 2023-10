Pancha Merino ya está viviendo en su nuevo departamento: contó cómo fue el proceso de mudanza

La actriz Pancha Merino anunció hace semanas que iba a dar un gran paso en su pololeo con Andrea Marocchino: tras casi cinco años de relación, se van a mudar juntos. El día finalmente llegó, y le contó a sus compañeros de “Tal Cual”, cómo fue la mudanza y sus primeros días viviendo en el departamento.

La animadora Raquel Argandoña le preguntó cómo estuvo este proceso, y Merino aseguró que estaba agotada. “Llevo tres días cambiándome de casa, regalé muchas cosas. Me deshice de mucha historia”, partió.

Ella contó que regaló muchas cosas de sus hijos, las cuales ya no ocupan, por lo que se las regaló a sus amigas que tienen hijos más pequeños.

Sobre el mueble de su abuela, que ha sido un tema para Pancha debido al valor sentimental y que no cabe dentro de este nuevo hogar que quieren formar. “Lo mandé a una bodega, no podía traicionar a mi abuela. El día de mañana un sobrino mío se casa, y piden el mueble de la abuela”, mencionó.

El feng shui de su casa

Argandoña le consultó sobre cómo fue su primera noche en el departamento, y la actriz dijo que con mucho polvo. José Miguel Viñuela no perdió la oportunidad y bromeó que no tenía ninguna duda. “Andrea está de viaje, así que no tuve ningún polvo de ese tipo”, aclaró.

Pancha contó que su pareja la dejó sola cambiándose de casa, ya que se tuvo que ir de viaje de negocios, pero prefería esa situación, ya que metía mucha bulla y no quería que sus vecinos sintieran muchos gritos.

Si es que sus hijos extrañaron su casa antigua, considerando que se tiene que adaptar a un departamento, pero ellos no tuvieron problema. “Estaban todos felices con el nuevo cambio, decorando todo. Hasta el papá de los niños me ayudó cuidando a Chloe, y fue a conocer la nueva casa”, reveló la panelista.

Finalmente, le consultaron qué ritual energético realizó en su nueva casa considerando las aficiones de Pancha Merino, a lo que ella respondió que llevó a la profesional de feng-shui, Sylvia Galleguillos, quien ya había trabajado en ese mismo departamento.

“Me dijo que había súper buenas energías, tuve que bloquear unos bañitos para que no me chupen energía, y puse un par de mandalas, como brujería blanca para eliminar cualquier mala energía que me quieran tirar mis enemigos”, agregó la actriz.

“En el dormitorio hay muy buenas energías, pero sí hay posiciones que no son muy buenas, pero le pongo colores detrás de los respaldos. La posición de la cama es súper importante”, cerró.