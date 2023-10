“Está prohibido”: Azzartt cree que van a eliminar a Miguelito y Fabio por haberse fugado de ‘Tierra Brava’

Nadie imaginó y aún dudan de que Miguelito y Fabio salieran de juerga en Perú, cuando se supone deben estar encerrados en la casona-estudio de Tierra Brava. El tema es que el programa de Magaly Tv los echó al agua mostrando a los participantes fuera del programa, y aunque aún no se saben detalles de lo que pasó, nadie quedó indiferente a esta situación.

Por lo mismo, Azzartt Maveth fue consultado por este tema en el React del equipo Botota Fox. Fue ahí que “la Tía de la Micro” habló sobre los videos que se viralizaron en Chile y Perú y que muestran al fortachón y el pequeño comediante en una fiesta electrónica, realizada adentro de un domo.

“Los domos sí existen. Nosotros escuchábamos la música, quedan muy cerca de la hacienda”, confirmó Azzartt, según consignó La Cuarta.

Sin embargo, aseguró que no está permitido salir de la hacienda, incluso por contrato. Por lo mismo ella cree que la salida de los participantes no habría sido parte de las grabaciones o algun premio del reslity show, sino que una fuga con todas sus letras.

“No hay permisos. Yo jamás vi un privilegio para algún concursante. Nunca. O sea, yo te digo que la Pame (Díaz) se cagó de hambre dos días porque no quería comer arroz y papa. Todos por igual, no había diferencia”, explicó.

¿Los echarán?

Siguiendo su teroría, Azzartt está convencida de que a estos dos fugados los deberían echar del reality Tierra Brava. “Yo creo que los van a eliminar por incumplimiento. Siento que sería justo”, pensó.

“No sé si es el mismo contrato para todos, pero es un encierro. No puede haber libertades para algunos participantes (...) Si bien Fabi es muy querido en Perú, eso no tiene nada que ver con que salga a una fiesta en un domo al lado”, finalizó.