Pinilla sale al paso de rumores de no renovación en TVN: “Me tomaré enero y febrero para darle prioridad a mis hijos y mi salud mental”

En el live de Instagram “Que te lo digo”, la periodista Paula Escobar aseguró que Mauricio Pinilla estaría en TVN hasta fin de año, fecha en que termina contrato y que no sería renovado.

Según contó, sería tras la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 que el comentarista deportivo terminaría su contrato con Televisión Nacional.

Si bien, Escobar aseguró que sólo se tratarían de rumores y que no habría nada confirmado, los motivos serían producto de las antiguas polémicas que protagonizó el ex jugador de Universidad de Chile.

“Me contaron que Pinilla tendría los días contados en TVN después de los Panamericanos”, reveló Escobar.

Además, en su reemplazo TVN tendría intenciones de potenciar la figura del periodista Gonzalo Fouillioux.

Pinilla aclara

A través de su cuenta de Instagram, Pinilla aseguró que “sólo les cuento que mi contrato expira el 31 de diciembre, por el momento nadie me ha insinuado alguna reunión, lo mismo aplica para ESPN y Radio Agricultura”.

“Me retiré del fútbol y una semana después me embarqué en este hermoso y agotador tren que me hizo crecer mucho como hombre. Me tomaré enero y febrero para darle prioridad a mis hijos y mi salud mental”, precisó.