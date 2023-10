“Me dicen que les cae mal”: Ingrid Cruz habla de su personaje en “Como la vida misma”

La actriz Ingrid Cruz reflexionó sobre el personaje que realiza en la teleserie de Mega “Como la vida misma”, donde interpreta Octavia, mujer que está en conflicto judicial con su expareja, por la tuición de sus hijos, a quienes intenta recuperar luego que vivieran siempre con el padre (Diego Muñoz).

“Me encanta este personaje …distinto ,controversial.. Me gusta cuando se me acercan y me dicen que les cae mal, que es pesada o que la entienden y que harían lo mismo”, escribió en la red social.

[ “Me sentí indefensa y en peligro”: Belén Mora fue agredida en la vía pública junto a su hijo ]

Según explicó, agradece que la historia que representa identifique a los televidentes, dando cuenta de una realidad que enfrentan decenas de familias.

“Eso me gusta !!! Y que genera una discusión, en realidad, eso lo provocan varios conflictos mostrados en la teleserie«, añadió.

Televidentes reaccionan a Octavia

Reflexión que dio pie a los comentarios de sus seguidores.

“Al principio me caía mal la octavia , pero encuentro toda la razón de querer sacar a tu hijo de esa casa, puede ser muy querido pero en esa casa hay más problemas que libro de matemáticas”, “Eres tremenda! Haces odiarla jajajaj”, “una gran experiencia aprender de ti”, “Nunca había llorado tanto como ayer en el juicio por la custodia del benja . La odie con todo mi ser al ver la tristeza del niño por no vivir con su papá”, escribieron los cibernautas.

Finalmente, la querida actriz agradeció a sus compañeros la grata experiencia de compartir el set junto a ellos.

“Esta muy buena “como la vida misma”@teleseries_mega Y no puedo más que agradecer a los compañeritos lindos con los que me toca actuar @diegomunozerenchun @alexandertobarbesser_oficial @cocaguazzinioficial”, sentenció.