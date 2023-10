“No tiene ni un brillo”: Seba Ramírez envió polémico mensaje a Lucas Crespo tras ser elegido para reingresar a GH

El reciente capítulo emitido de Gran Hermano vivió un tenso momento cuando Seba Ramírez, conocido por ser directo y polémico, no pudo contener su enojo tras conocer la noticia de que Lucas Crespo sería el concursante que regresaría al reality. La reacción del influencer sorprendió a todos los presentes en el programa.

[ LEE TAMBIÉN: “No le llegai ni a los tobillos”: Viviana Acevedo arremetió contra Sebastián Ramírez por coqueteo a iCata ]

Tras ser votado por los participantes del reality, Lucas se convirtió en el elegido para reingresar al encierro de Chilevisión. Esto generó diversas reacciones entre sus ex compañeros, quienes lo apoyaron incondicionalmente en su regreso. Sin embargo, no todos compartieron este sentimiento de alegría.

Diana Bolocco, la animadora del programa, decidió consultar a los concursantes que aún permanecen en la casa sobre sus impresiones acerca de la vuelta de Lucas. Fue en ese momento cuando Seba Ramírez tomó la palabra de manera tajante y sin filtro, y expresó su opinión.

“Que no tiene ni un brillo, que se quede en la casa”, gritó sin rodeos. “Lucas no tenís ni un brillo. Que traiga un membrillo para que tenga brillo”, exclamó Seba. Sus comentarios no pasaron desapercibidos, y las reacciones de sorpresa se hicieron evidentes en el estudio. Incluso, Diana y JC Rodríguez le sugirieron a Seba que expresara sus opiniones de una manera más calmada y respetuosa.

“Si quieres decir algo, acércate, siéntate, como el resto de los jugadores, y di las cosas calmadamente”, le pidieron los animadores.

Posteriormente, Seba explicó la razón detrás de su molestia, que también estaba dirigida hacia Alessia, quien no votó por Raimundo, con quien había tenido una relación cercana antes de su partida. “Me carga la gente inconsecuente”, afirmó Seba, dejando claro que su enojo estaba relacionado con la falta de coherencia en las decisiones de los concursantes.