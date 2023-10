Natalia ‘Arenita’ Rodríguez mostró el lugar donde dará a luz a su bebé en Dinamarca

Natalia Rodríguez, conocida como Arenita por su participación en el programa Yingo, se encuentra en la cuenta regresiva para dar la bienvenida a su primera hija. A través de sus plataformas de redes sociales, la influencer compartió emocionantes detalles sobre su próxima aventura en la maternidad, revelando que visitó el hospital en Dinamarca donde dará a luz.

Desde que se radicó en el país nórdico junto a su esposo, Jens Bach, Natalia ha compartido su viaje de preparación para convertirse en madre de manera íntima con sus seguidores. En sus historias de Instagram, compartió su determinación por recibir a su hija de la mejor manera posible.

Según contó Arenita, junto a su esposo también asistieron a un curso para futuros padres, parte de su preparación para el parto. “Fuimos a un curso de futuros padres para la preparación del parto. Hoy nos tocó conocer cómo serán las habitaciones donde daremos a luz”, partió contando.

Uno de los aspectos más destacados de su visita al hospital fue la revelación de las instalaciones del cuarto donde dará a luz. En el recorrido, quedó claro que las habitaciones están diseñadas con amplitud y equipadas con todo lo necesario para el parto.

“Todas las habitaciones tienen una tina para las mujeres que prefieren dar a luz en el agua. Cosa que no será mi caso, porque quiero la epidural y así no se puede”, agregó la ex chica yingo.

Mientras compartía su experiencia, la influencer expresó ciertos nerviosismo ante el inminente gran acontecimiento en su vida. “Preguntándome en qué momento me metí en esto y cómo sobreviviré”, confesó al final de su relato.

